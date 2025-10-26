Quieren derruir el roble centenario de la ciudad y los vecinos inician la gran lucha para salvarlo: "Es simplemente un árbol magnífico"

En el corazón de Kingston, una pequeña localidad entre Daylesford y Ballarat, se alza un gigante silencioso que ha sido testigo de generaciones, estaciones y cambios. Se trata de un roble argelino de 130 años, cuyas ramas, tan pesadas como la historia que carga, descansan sobre el suelo como si intentaran aferrarse a la tierra que lo vio crecer. Hoy, ese árbol está en peligro.

El roble se encuentra en el trazado propuesto del proyecto Western Renewables Link, una línea de transmisión aérea que busca conectar desarrollos de energía renovable en el oeste de Victoria. Aunque el objetivo es noble —llevar energía limpia a un millón de hogares—, el precio podría ser la pérdida de un ser vivo que ha dado sombra, belleza y sentido de pertenencia a toda una comunidad.

Jeremy Harper, vecino de Kingston, ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Para él, este árbol no es solo madera y hojas: es un símbolo de identidad, un refugio para la fauna local y un testimonio viviente del paso del tiempo. Ha organizado concentraciones, lanzado una petición y nominado al roble al concurso del Árbol del Año del National Trust, donde ya es finalista.

“Es simplemente un árbol magnífico”, dice Harper con emoción. “¿Qué autoridad, qué gobierno, qué organismo va a cortar el mejor árbol del estado?”

La lucha no es solo por un árbol. Es por la memoria colectiva, por el respeto a la naturaleza y por la posibilidad de que el progreso no tenga que significar destrucción. Mientras una investigación independiente evalúa el impacto ambiental del proyecto, la comunidad de Kingston se aferra a su roble como quien se aferra a un abuelo querido: con amor, con respeto y con la esperanza de que aún le queden muchos años por delante.