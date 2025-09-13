Un profesor recuerda en clase el 11-S y la respuesta de sus alumnos universitarios es todo un baño de realidad

El profesor de universidad Alejandro Arcila Jiménez (@alercilo) ha contado una anecdota a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sobre algo que le ha pasado dando clase y le ha dejado impactado.

"Lo del 9-11 me hace recordar cuando dije en clase: 'La memoria funciona de forma curiosa, por ejemplo es probable que todos ustedes recuerden dónde estaban el 11 de septiembre de 2001' y mis estudiantes en silencio hasta que uno dijo: 'Profe, acá todos nacimos después de 2007'".

La escena se ha hecho rápidamente viral, superando ya los 1,7 millones de reproducciones y 101.000 'me gustas', y ha dejado más que claro que su concepto de memoria colectiva no estaba siendo muy acertado en ese contexto.

Algo que no solo ha soprendido al docente, sino también a muchos usuarios de la comunidad tuitera, quienes han sentido una mezcla de nostalgia y choque generacional al escuchar la historia.

Y no es para menos, ya que el docente ha hecho referencia a los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que tuvieron lugar el 11 de semtiembre de 2001, un evento histórico que para muchos es una escena imborrable de su vida.

Para muchos adultos, los atentados del 11-S representan un recuerdo inolvidable, tanto que pueden describir con exactituud donde se encontraban o qué estaban haciendo en el momento de la retrasmimsión de la tragedia.

Sin embargo, para quienes nacieron después, se trata simplemente de un hecho histórico más que han conocido a través de relatos o de las clases de historia, no de la propia experiencia, que siempre tiene mucho más impacto.

Por todo esto, la publicación se ha convertido en una muestra de lo más divertida que pone sobre la mesa cómo cambian las referencias compartidas entre generaciones y la cantidad de años que hace ya de este momento clave en la historia reciente -o no tan reciente-.

"JAJAJA ¡No puede ser! ¿Qué hacen niños del 2007 en Universidad y no aprendiéndose las tablas?"; "Lo importane es que nos queda salú"; "Estos jóvenes de ahora ya no se acuerdan de sus vidas pasadas", han comentado algunos usuarios entre risas.