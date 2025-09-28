Rafael Santandreu, psicólogo, sobre el truco para ser puntual: "Simple y llanamente, llegar a los sitios media hora antes"

Un truco simple y fácil para los impuntuales. Llegar tarde a las citas, para muchos, es una realidad inevitable. Aunque parezca una tarea sencilla, se puede dar por múltiples razones: mala organización, calcular mal el tiempo o ir siempre con prisas. Rafael Santandreu, psicólogo, en declaraciones recogidas por El Periódico de Aragón, sugiere un infalible consejo para "dejar de ser un tardón".

El psicólogo y divulgador ha revelado en el programa de radio Atrevete de la emisora Cadena Dial, una práctica que, además de ser útil, evita contratiempos o "causar una mala impresión", y, a su vez, "aporta grandes beneficios a nivel personal". "Yo cuando era jovencito casi siempre llegaba tarde a todas partes. Parecía una maldición, pero todo cambió un día concreto, en un momento concreto", cuenta su propia experiencia el experto.

El método es "sencillo", asegura: "Ese truco, aparte de hacerme llegar puntual a todas partes, me ha convertido en una persona más relajada y más feliz". Es, "simple y llanamente" llegar a los sitios media hora antes. La clave no es otra que ser previsor y anticiparse a la hora de llegar a las citas que tenemos programadas.

En el programa, se lo preguntaron rápidamente: ¿Qué hace con ese tiempo extra? "Pues busco una cafetería cercana, me siento, me tomo un café y leo el periódico. Cuando quedan cinco minutos, subo a la consulta. Si hay un imprevisto, cuento con esa media hora de margen", cuenta Santandreu.

Entre los beneficios, tranquilidad y relajación. "El hecho de salir con tanto tiempo de anticipación hace que vaya más relajado a los sitios, no deprisa y corriendo". Además, lo que para muchos puede parecer una pérdida de tiempo, puede servir como "desconexión y pasar tiempo con uno mismo". "No sólo he aprendido a ser puntual, sino que he introducido mucha más paz en mi vida, y es muy fácil", asegura.