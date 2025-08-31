Recorre la discoteca de España más legendaria de los 90 totalmente abandonada y lanza un reto solo para expertos

Las discotecas han sido, desde hace décadas, el epicentro del ocio nocturno y un punto de encuentro clave en la vida social de las ciudades. Más que simples lugares para bailar, estas salas son espacios donde se concentran personas de diversas edades y estilos de vida. Con su ambiente vibrante, diseño innovador y una atmosfera que invita a la libertad y el disfrute, las discotecas han definido la identidad cultural de numerosas ciudades.

En este contexto, un vídeo publicado en TikTok por el creador de contenido @andres.ubx ha vuelto a poner en el foco mediático una vieja sala de baile que dominó la costa durante los veranos de los años 90. El influencer recorre el local mostrando su decadencia y, como suele ocurrir en estos reportajes urbanos, guarda silencio sobre la ubicación exacta. Por ello, los usuarios han comenzado a debatir en los comentarios sobre qué discoteca se trata.

Unos identifican el lugar como la mítica Tutankamon de Castelldefels, una sala que llegó a ser un referente en la zona y que, como su nombre indica, estaba decorada con dibujos egipcios, tal y como se muestra en la sala del vídeo de TikTok. Sin embargo, otros sostienen que se trata de la Ramsés, una discoteca que estaba situada en El Portil, en Huelva, dado que también entra en la descripción que ofrece el creador de contenido.

Entonces, ¿cuál es?

En el propio vídeo se facilitan pocas pistas para poder responder con certeza a la gran pregunta de qué discoteca se trata: describe la sala como uno de los “puntos de encuentro de moda” en los 90, decorada con motivos egipcios y afirma que lleva cerrada alrededor de una década. También menciona que el local estuvo gestionado por un empresario conocido en la zona y que terminó cerrando tras una mala gestión empresarial.

Los planos que revelan la cabina del DJ, la pista semiderruida y restos de mobiliario detrás de la barra son los que han llevado a muchos usuarios a creer que estamos ante la Ramsés de El Portil, que se ha consolidado como opción favorita por la mayoría. “No es el Tutan, no tenía esas pinturas y por fuera el edificio es alto y rojo, ahí la entrada se ve blanca”, asegura una persona en la sección de comentarios.

Aunque no se conocen muchos datos acerca de esta sala, lo que sí podemos afirmar es que se trata de un espacio mítico de los años 90, vinculado al ocio nocturno veraniego en esa zona de Andalucía, cuya decadencia ha atraído la curiosidad de los internautas y aficionados a los edificios abandonados. De esta forma, se consolida como un símbolo de la nostalgia colectiva y en un enigma todavía por descifrar para quienes buscan reconstruir la memoria de aquellos años de esplendor.