Reino Unido busca a 5.500 jóvenes españoles que estudiaron allí para que paguen sus préstamos estudiantiles: "Los contribuyentes están furiosos"

Universitarios a la fuga. Reino Unido está buscando a miles de estudiantes europeos que solicitaron préstamos públicos por valor de 893 millones de libras (algo más de 1.030 millones de euros, al cambio actual) para financiar sus estudios universitarios en el país y se han marchado de Reino Unido sin devolver el dinero.

En concreto, Student Loans Company (empresa propiedad del Departamento de Educación del Gobierno del Reino Unido que ofrece préstamos para estudiantes) ha informado de que en estos momentos se está intentando localizar a un total de 42.000 antiguos estudiantes universitarios.

De esa cifra, 5.500 estudiantes son españoles. Esos préstamos se conceden para ayudar a sufragar las tasas de matrícula y los gastos de manutención. Sin embargo, el dinero debe devolverse tras abandonar la universidad. Las autoridades británicas se están poniendo en contacto con numerosos organismos de países europeos para obligar a los estudiantes a saldar sus deudas.

La situación está provocando importantes críticas entre los ciudadanos de Reino Unido, ya que se trata de dinero público. Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Mail, el responsable de campañas de investigación de la TaxPayers’ Alliance, Callum McGoldrick, ha asegurado que "los contribuyentes están furiosos al ver cómo miles de millones en deuda por préstamos estudiantiles desaparecen en el extranjero mientras ellos corren con los gastos".

En ese sentido, McGoldrick ha apuntado al Ejecutivo británico como el responsable de que el dinero de esos préstamos universitarios no devueltos pueda ser recuperado. "Los ministros deben tomarse en serio la ejecución de la ley o los contribuyentes que trabajan duro seguirán pagando el precio", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Campaign For Real Education, Christopher McGovern, ha expresado que "se está robando a los contribuyentes". Además, para que una situación así no se repita, ha destacado que "los estudiantes no británicos deberían quedar totalmente excluidos de los préstamos y a los estudiantes británicos se les debería exigir que presentaran un aval para el reembolso, como por ejemplo uno de sus padres".