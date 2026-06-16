El Ministerio de Exteriores cambia las normas: los turistas deberán tener una nueva cantidad mínima de dinero al día para entrar en España

España registró en el año 2025 un récord histórico de visitantes extranjeros. En concreto, 96,77 millones de turistas internacionales visitaron el país durante el pasado año, una cifra que supuso un incremento del 3,2% respecto al año anterior.

En 2026, los turistas internacionales tampoco se quedarán en casa. A las puertas del verano, muchas personas están ultimando los preparativos para viajar a España durante el periodo estival.

Esos visitantes deben saber que, recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado las condiciones para poder entrar en España. Entre los requisitos se encuentra poseer una cantidad mínima de dinero.

En su sitio web, el Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que "los nacionales de terceros Estados que viajen a España para estancias de hasta 90 días (en cualquier período de 180 días) por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, tratamiento médico, estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado con una duración no superior a 3 meses, o para otras actividades sin ánimo de lucro, deberán cumplir las condiciones de entrada establecidas en el Código de Fronteras Schengen".

En concreto, los turistas internacionales deberán cumplir los siguientes requisitos de admisión para acceder a España:

Ingrese a través de un punto de cruce fronterizo autorizado.

Presente un documento de identidad y un documento de viaje válido.

y un Presente el visado correspondiente, si fuera necesario, según su nacionalidad.

correspondiente, si fuera necesario, según su nacionalidad. Presente pruebas de que cumple las condiciones para la estancia propuesta y de que posee recursos financieros suficientes.

de que cumple las condiciones para la estancia propuesta y de que posee No estar sujeto a una prohibición de entrada a España.

El dinero necesario para entrar en España

En el caso de la acreditación de los medios económicos suficientes para la estancia prevista, el Ministerio de Asuntos Exteriores detalla que "en 2026, el importe mínimo requerido es de 122,10 euros por persona y día. En cualquier caso, e independientemente de la duración de la estancia, el viajero debe disponer de al menos 1.089,90 euros o su equivalente en moneda extranjera".

"Se podrá acreditar la solvencia económica presentando efectivo, cheques de viajero, una tarjeta de crédito acompañada de un extracto bancario, una libreta bancaria actualizada o cualquier otro documento que acredite el saldo disponible, como un extracto de la tarjeta o cuenta bancaria. No se aceptarán cartas bancarias ni extractos bancarios electrónicos", aclaran desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.