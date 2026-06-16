Hasta José Villaroya tiene algo que decir sobre la crónica de Rajoy del partido de España

Mariano Rajoy ha sido tendencia desde que publicó su análisis del empate entre España y Cabo Verde (0-0) en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de 2026. Muchos esperaban su columna en el diario El Debate y no ha decepcionado, dejando un inicio completamente sublime.

Lo más llamativo ha sido el primer párrafo: "En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0".

Razón no le falta, las cosas son así. El periodista deportivo José Miguel Villaroya ha hecho una de sus habituales colaboraciones en el programa vespertino Malas Lenguas, de TVE con Jesús Cintora a la cabeza, y ha sido muy fiel a su estilo para dar su opinión.

"Afortunadamente no tiene que dedicarse a esto"

"Afortunadamente el señor Rajoy no tiene que dedicarse a esto, tiene otros menesteres por los que gana dinero y bueno... Le permiten ir haciendo estas cosas para decir estas obviedades", ha expresado en primera instancia Villaroya.

"Al final lo único que ha dicho son cuatro obviedades, ya sabemos que si no marcas pues empatas o pierdes. Yo creo que habrá que intentar hacer un análisis sin ser Messi, es decir, habrá que intentar hacer un análisis más acorde con lo que se vio ayer, que verdaderamente no jugó bien", ha añadido.

Y ha analizado que Luis de la Fuente, seleccionador de fútbol de España, estuvo "torpe en intentar solucionar un problema de una selección que no generaba muchas ocasiones de gol y estuvo bastante tardío en los cambios para otra imagen de la selección".

Insiste, sobre Rajoy, que "ya sabemos que si no marcas o gol o empatas o pierdes, eso para en todos los partidos de fútbol".