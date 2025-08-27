Rescatan al monumental "Titanic de los Pirineos españoles" y lo reconvierten en un titánico hotel de 5 estrellas

A 1.200 metros de altitud, en plenos Pirineos y a solo ocho kilómetros de la frontera con Francia fue inaugurada en el año 1928 la conocida estación de Canfranc, ubicada en la provincia de Huesca.

La estación, que cuenta con una longitud de 241 metros, fue construida como parte de la línea ferroviaria que unía la ciudad francesa de Pau con Zaragoza. Sin embargo, esa línea fue abandonada en la década de 1970 a raíz del descarrilamiento en la parte francesa del trayecto de un tren de mercancías.

Tras décadas con la estación de Canfranc sin uso, en enero de 2023 el edificio se rehabilitó y se ha reconvertido por el grupo Barceló en un titánico hotel de cinco estrellas al que se le conoce como "el Titanic de los Pirineos".

Tal y como recoge el medio de comunicación francés L’Internaute, el hotel Canfranc Estación cuenta con casi 400 ventanas repartidas en 104 habitaciones y suites, y se encuentra gestionado por Royal Hideaway Hotels & Resorts.

El antiguo vestíbulo de la estación se ha convertido en la recepción de un hotel cuyo precio por noche parte de los 180 euros por persona. El edificio es definido por la compañía como "un refugio de lujo contemporáneo" y cuenta con una gran piscina cubierta climatizada, un amplio spa y un centro de bienestar.

Además, el hotel dispone de un lujoso restaurante, el Canfranc Express, que bajo la dirección del chef Eduardo Salanova ha obtenido una estrella Michelin.