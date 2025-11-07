Reúne 13.225 llaveros para un récord, llama al Libro Guinness y descubre la opción oculta exprés de 470 euros

Montaje de una imagen con diversos llaveros y otra de un certificado otorgado a la escultura de Mazapán Quijote, inscrita en el libro Guinness World Records.

Convertirse en poseedor de un récord Guinness puede parecer tan simple como enviar una solicitud y esperar una respuesta, pero la experiencia de un coleccionista danés demuestra que el camino hacia la gloria mundial puede ser mucho más largo y tedioso de lo previsto. Especialmente si se elige la vía gratuita, que promete una espera de 12 semanas, pero puede transformarse en más de un año.

En octubre de 2024, Paw Larsen, residente de Nykøbing, solicitó al Libro Guinness de los Récords el reconocimiento por poseer la mayor colección de llaveros únicos en Dinamarca. En ese momento había reunido 13.225 piezas diferentes, una cifra que superaba ampliamente el récord vigente, que rondaba apenas el millar.

"Elegí la solución gratuita porque podía esperar las 12 semanas", explicó entonces Paw, recoge Ligeher.nu. Esa alternativa promete una respuesta en aproximadamente tres meses, mientras que la opción de pago, con un coste equivalente a 3.500 coronas danesas (unos 468 euros), garantiza una revisión en cuestión de días.

Sin embargo, la realidad fue otra muy diferente. Pasaron los meses y el coleccionista no recibió respuesta alguna. No fue hasta un año después, la semana pasada, que Larsen obtuvo noticias de la organización. "Sin duda ha llevado su tiempo, pero me complace que Guinness World Records finalmente me haya notificado que mi solicitud ha sido aprobada", dijo con alivio.

Falta lo más difícil: el conteo oficial

Sin embargo, el camino de Paw no termina aquí. Antes de que su récord sea oficial, tiene que cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos que aseguren la validez de su hazaña.

Entre las condiciones impuestas por Guinness, el coleccionista deberá contar todos los llaveros junto con dos testigos, quienes deben firmar una declaración que certifique el número exacto y que cada pieza es única. Además, el proceso debe grabarse en vídeo como evidencia.

"Esas son algunas de las condiciones establecidas. Ahora solo tengo que leer los requisitos para registrar mi participación y luego encontrar una fecha para el recuento de los llaveros. Espero tenerlo listo antes de Navidad", comentó Paw, entusiasmado pero consciente del trabajo que le espera.

Desde que envió su solicitud, su colección casi se ha duplicado. Muchos llaveros los ha recibido como obsequio de amigos y desconocidos, mientras que otros los ha encontrado él mismo. No obstante, asegura que no contará los nuevos, sino que prefiere guardarlos como un as en la manga.

"Mi solicitud para el Libro Guinness de los Récords fue de 13.225, así que ese es el número que contaremos. Con eso debería bastar. Si otros intentan batir ese récord, saben que tengo muchos miles más en reserva", comenta.

Cómo registrar un récord Guinness paso a paso

El caso de Paw ilustra el proceso que cualquier persona debe seguir si quiere inscribir su logro en el Libro Guinness de los Récords. El propio sitio oficial explica que una solicitud estándar gratuita está pensada para intentos personales y no para la promoción de marcas o campañas comerciales. Estas solicitudes se revisan en orden de llegada, con una espera mínima de tres meses tanto para la revisión inicial como para la evaluación de las evidencias.

Asimismo, la institución expone los pasos esenciales a seguir para presentar una candidatura de forma efectiva:

Leer cuidadosamente la información disponible en la sección de récords del sitio web. Allí se explican los requisitos, las razones más comunes de rechazo y las pautas para cada categoría. Iniciar sesión o registrarse en la base de datos de Guinness World Records. Buscar el récord que se desea intentar. Si existe, basta con pulsar "Solicitar ahora". Si no aparece, puede proponerse un nuevo título mediante el botón "Solicitar un nuevo título de récord". Completar y enviar la solicitud. En este paso es posible elegir entre la opción gratuita (plazo mínimo de 12 semanas) o una solicitud prioritaria (respuesta en 5 días hábiles, con un costo adicional). Si la solicitud es aceptada, el participante recibe las reglas específicas y los pasos a seguir para validar su intento, incluyendo la presentación de evidencias verificables.

El proceso puede parecer largo, pero Guinness World Records mantiene este sistema para garantizar que cada título sea legítimo y verificable. Mientras tanto, Paw Larsen se prepara para su gran conteo navideño, esperando que esta vez la espera valga la pena.