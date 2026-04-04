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Riley, 24 años, estudiante estadounidense en Francia: "Tenía vergüenza de que mi país hiciera tanto daño en el mundo. Aquí soy yo quien lo representa ante mis compañeros"
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Riley, 24 años, estudiante estadounidense en Francia: "Tenía vergüenza de que mi país hiciera tanto daño en el mundo. Aquí soy yo quien lo representa ante mis compañeros"

Muchos de sus amigos universitarios han sido arrestados en Estados Unidos por protestar contra las políticas migratorias de su país.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Over 400 thousand protestors participated in the NYC Women's March on Jan. 21, 2017 in resistance to US President Donald Trump. Photo by Brit Worgan
Cientos de jóvenes en Nueva York, el día de la mujer, en una protesta contra las políticas de Donald Trump.Getty Images

Muchos jóvenes estadounidenses aseguran que la libertad académica está disminuyendo cada vez más en Estados Unidos, por lo que están eligiendo países europeos, como Francia para cursar tanto los estudios de Grado como los doctorados. Aseguran que, entre la demora en la obtención de becas, las preguntas indiscretas y la fuerza de los estereotipos, su camino como estadounidenses se ve interrumpido, incluso a distancia, por los acontecimientos actuales que está liderando su país.

Luke, de 20 años, es uno de esos estudiantes. Sentado a orillas del río, con el teléfono en la mano revisa las noticias que no paran de llegar. En la Universidad de Oregón, Estados Unidos donde estudia Historia y Ciencias Políticas, algunos de sus compañeros han sido arrestados. "Protestaban contra las políticas migratorias de Donald Trump. Ojalá hubiera podido estar con ellos". Él mismo había participado en una manifestación en 2025 contra la guerra en la Franja de Gaza, según publica Le Monde en un reportaje.

Desde enero, este nativo de Boston (quien, al igual que los citados por su nombre de pila, no dio su apellido) participa en un programa de intercambio en el Instituto Lyon, Francia, de Estudios Políticos. Y dice que ha observado desde la distancia cómo su país se sume en el caos: redadas agresivas de la policía de inmigración, llamamientos al boicot de los medios de comunicación, ataques militares en Irán . 

"Me preocupa la nueva guerra en Oriente Medio; no era necesaria", afirma este joven. Estos acontecimientos no hacen sino reforzar su deseo de dedicarse algún día a la política en Estados Unidos. Entre clases, impartidas en inglés, devora cada artículo del New York Times sobre el patrimonio cultural de la Unión Europea.

Otra estudiante en Francia, Riley, 24 años, comparte la misma opinión que su compatriota. También es estadounidense y relata sobre su estancia en Francia como alumna: "Tenía vergüenza de que mi país hiciera tanto daño en el mundo. Aquí soy yo quien representa a Estados Unidos ante mis compañeros". 

En el curso 2024-2025, sólo en Francia se han acogido a 6.381 estudiantes estadounidenses, según datos de Campus France, lo que supone un descenso del 5% respecto a 2022. A la vez, su presencia en Europa, en general, ha aumentado en un 6,2% interanual. "Desde 2020, el número de estadounidenses en nuestro profesorado ha disminuido claramente, y el francés se enseña cada vez menos en las universidades estadounidenses ", lamenta Lucie De Carvalho, coordinadora del Programa Internacional de Intercambio Estudiantil francés.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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