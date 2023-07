El rincón de Madrid donde podrás refrescarte gratis este verano

Vaya, vaya, aquí no hay playa, decía la mítica canción de The Refrescos sobre Madrid. Y no, playa no hay, pero sí algunas alternativas con agua para escapar del sofocante calor que ataca la capital (y el resto del país).

En los últimos días, Madrid ha estrenado una zona de juegos de agua. situada en Chamberí, en la ampliación del Parque Santander. Y no es una playa, pero sí un particular paseo entre surtidores de agua que permiten un 'baño' mientras se recorre el camino.

Como apunta ElDiario, el peculiar punto de 'refresco' nace de una idea del Canal de Isabel II para atraer a los visitantes a su nueva zona verde.

Se trata, con la última novedad, de uno de los pocos rincones de Madrid capital donde refrescarse sin tener que pagar un reservado o un acceso.

Estos surtidores se plantearon como una oferta de ocio dentro del parque de Chamberí, abierto sobre lo que era el antiguo campo de golf ilegal, y se complementa con otras instalaciones deportivas, tanto de libre acceso como de alquiler para quienes quieran utilizarlas.