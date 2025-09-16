RRHH envía el email de rechazo a 340 candidatos sin ocultar las direcciones y lo que organizan los rechazados es histórico

Muchas empresas tienen preparados modelos para comunicar a las personas que aspiran a algún puesto de trabajo en la compañía que no han sido aceptadas. El texto que se le envía a todos los candidatos rechazados es el mismo.

Sin embargo, una empresa francesa ha cometido un error que ha dado mucho que hablar en el país vecino. El departamento de RRHH envió el email de rechazo a 340 candidatos, pero se olvidó de ocultar las direcciones de cada uno de ellos.

Ello, más allá de evidenciar que la empresa no había personalizado la respuesta, provocó que todos los rechazados pudieran ponerse en contacto entre ellos e incluso quedar en un bar para hablar (y reírse) de lo ocurrido.

En el correo se expresaba lo siguiente: "Le agradecemos que haya presentado su candidatura para el puesto de responsable de comunicación digital. Tras examinar detenidamente su candidatura y todos los perfiles recibidos, lamentamos informarle de que no aceptamos su candidatura".

Tal y como recoge el medio de comunicación Ouest France, a las pocas horas los candidatos que no habían sido aceptados para ocupar el puesto estaban intercambiando opiniones en la red social TikTok.

"La persona que envió este mensaje no utilizó la función de copia oculta de su buzón de correo electrónico. El resultado fue que todos los participantes pudieron ver la (muy) larga lista de rechazados, de la que también formaban parte", explica uno de los afectados.

Otro de los candidatos ha señalado en la citada red social, en la que se bromeó con lo ocurrido, que "vuestras respuestas son excepcionales, me habéis alegrado la noche. Cuando nos pasamos el día personalizando nuestras candidaturas para cada empresa y nos encontramos con una total falta de consideración, podemos sentirnos solos...".

Finalmente, las conversaciones derivaron en una gran quedada en un bar en la que se reunieron más de 100 personas de las 340 rechazadas por la empresa.