El error en este cartel que se ha colgado en una tienda y que cambia completamente el significado 

Un simple cartel colocado en el escaparate de un establecimiento ha servido para reflejar a la perfección la importancia de acentuar y colocar bien las tildes. Sin ellas, la estructura y el significado de la idea que se está transmitiendo cambia por completo.

Ha sido la tuitera @MalaMalamente la que ha recuperado este texto en una imagen publicada en su perfil de X, donde acumula más de 60.000 seguidores. Rápidamente se ha hecho viral en la red social.

"Necesitamos dependiente/a con ingles", se puede leer en el mensaje que escribieron los dueños del establecimiento. La idea original del texto es que la persona que se postulara a ese puesto de trabajo supiera hablar inglés, pero al no añadir la tilde se está pidiendo que únicamente tenga ingles, es decir, la parte del cuerpo en que se junta el muslo con el vientre.

Por ello y con mucha ironía y grandes dosis de humor la tuitera @MalaMalamente ha hecho el siguiente comentario en el tuit en el que ha publicado la foto del cartel: "Y con brazos a poder ser".