Mercadona busca este tipo de trabajadores en 16 puntos de España con sueldo anual de hasta 87.000 euros

Mercadona ha publicado una serie de ofertas de empleo en las que ofrece sueldos anuales de hasta 87.000 euros brutos. En concreto, lo que está buscando la cadena de supermercados es incorporar médicos a su plantilla.

En el portal de empleo de la compañía, hay vacantes puestos de trabajo para facultativos en 16 puntos de España. Más allá del sueldo, una de las ventajas es que se trata de un contrato fijo.

"Buscamos médicos para proteger la salud de nuestra plantilla y velar por su seguridad laboral. Cuidar de nuestros trabajadores también es cuidar de Mercadona, por eso destinamos importantes recursos y esfuerzos a nuestra red de profesionales sanitarios internos", explica Mercadona en la oferta.

La cadena de supermercados señala que ofrece a los empleados "formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, colegiación y seguro de responsabilidad civil a cargo de la empresa".

En cuanto a la jornada, en la oferta de empleo se precisa que el trabajo se desempeña durante 40 horas semanales "de lunes a viernes en horario partido (mañana y tarde) y sábados según necesidad".

En concreto, el sueldo ofrecido por Mercadona para la incorporación de médicos a su plantilla se basa en un intervalo que va desde 57.689 euros a 87.576 euros (ambas cifras referidas a la remuneración anual bruta).

La compañía dirigida por Juan Roig tiene vacantes puestos de médico en estos momentos en las siguientes 16 provincias de España: Córdoba, A Coruña, Valencia, Castellón, Badajoz, Lleida, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Cantabria, Asturias, Madrid, Barcelona, Ourense, Pontevedra y Lugo.

Para inscribirse en la oferta es necesario registrarse en el portal de empleo de Mercadona (que fue totalmente renovado a finales del mes de julio para tratar de ofrecer una mejor experiencia al usuario). El currículum puede introducirse conectando con LinkedIn o rellenando los datos de forma manual.