Se muda de España a EEUU por negocios, fusiona la obsesión estadounidense con la española y da con un coctel increíble

Un negocio que saca lo mejor de España y de Estados Unidos a la vez. Eduardo Consentino creció en España trabajando en el negocio familiar del acondicionamiento de la piedra. En conversación con el periódico Business Insider, recuerda su infancia en las sedes de la empresa en los campos españoles. Con 28 años, decidió dejar atrás su país y expandir las ventas en América del Norte.

Tal y como cuenta, sus abuelos fueron los encargados de fundar Consentino (el nombre de la empresa), en 1945. En la década de los setenta, el negocio tenía una decena de empleados, y en la actualidad, tienen más de 6.000. "Esa expansión ha dado forma a mi vida", asegura. "Hace unos 15 años, mi padre me preguntó si estaba listo para el desafío de mudarnos a Estados Unidos. En ese momento, estaba soltero y supervisaba las ventas globales, por lo que tenía sentido para mí ser el que se mudara de la familia", relata. Su mayor barrera, confiesa, el idioma.

En sus declaraciones, Consentino asegura que le gusta la forma de trabajar de los estadounidenses. "La gente aquí es pragmática y va al grano", afirma. "Lo aprecio porque el tiempo es muy valioso", continúa. Aun así, dice que tienen muy mala percepción de los españoles, puesto que piensan que "la gente está relajada y vive su mejor vida", y opina que es justo al revés, "que son trabajadores y dedican muchas horas".

Por ello, cree que "el énfasis estadounidense en los negocios y el énfasis español en la familia son una mezcla perfecta". "Cuando diriges una empresa familiar, siempre estás pensando en el largo plazo. Queremos ser rentables, por supuesto, pero también estamos pensando en lo que será Cosentino dentro de 20 años, para la próxima generación".

Por último, explica que su padre, el presidente de la compañía, tiene 74 años, pero es su hermana la que asume el puesto de CEO desde el año pasado. "Si bien mis hermanos y yo hemos estado involucrados en el negocio durante toda nuestra vida, mis padres siempre nos mantuvieron con las mismas expectativas que tenían de otros trabajadores". La empresa tiene su sede en Miami.