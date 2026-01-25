Se ponen a dragar una zanja para cables y descubren de casualidad el tesoro de oro más antiguo del mundo

Uno de los tesoros más antiguos del mundo. En la costa del mar Negro, en lo que ahora es Bulgaria, existía una ciudad poderosa en el año V a. C. En 1972, y por auténtica casualidad, un grupo de arqueólogos descubrió su cementerio. Según publica el blog búlgaro Visit Varna, todo ocurrió mientras dragaban cable en la zona industrial de la ciudad de Varna, al noreste de ese país.

Tal y como reza la publicación, las tumbas encontradas estaban "llenas de tesoros": "joyas de oro y de cobre, conchas del mar Egeo y herramientas hechas de piedra que provenían de aquella época".

De este modo, durante las excavaciones posteriores, que se llevaron a cabo en un área de 7.500 metros cuadrados, se encontraron 294 tumbas individuales con un gran número de objetos de oro del Neolítico tardío y Calcolítico temprano (4600 – 4200 a.C.).

"Más de 3.000 piezas de joyería"

Según la información consultada por el blog, los hallazgos de oro son más de 3000 piezas de joyería con un peso total de aproximadamente 6 kilogramos, que "puede superar a todo el oro encontrado en el mundo". Una investigación japonesa que se llevó a cabo entre 1974 y 1975, consultada en la publicación, concluyó que la mayoría de los hallazgos fueron útiles entre 4.600 y 4.200 a. C.

La disposición del cementerio, además, "prueba la existencia de un gobierno estatal":

El comercio y la artesanía están claramente separadas de la agricultura y la ganadería.

y la están claramente separadas de la y la Una "clara" distinción social: Un total de 5 kilogramos de oro solo se encuentran en 3 tumbas simbólicas.

Algunas tumbas contienen hoja de sílex: un objeto puramente de prestigio que demuestra la habilidad de los artesanos de la época.

El tipo de enterramiento: los masculinos, a diferencia de las mujeres que yacían en posición de cuclillas laterales, se enterraban principalmente como extensores posteriores.

Tal y como informa Visit Varna, En las inmediaciones del lago Varna se han descubierto 8 asentamientos de la Edad del Cobre. Fueron sumergidos durante la subida del nivel global del mar. "Es muy posible que este cementerio atendiera a las necesidades de estos acontecimientos".