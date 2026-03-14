El economista que lleva 30 años estudiando IA: "En pocos años la IA podrá hacer casi todos los trabajos intelectuales y existe el riesgo de que surja miseria masiva"

Cartel sobre IA en un stand de Oracle, en Berlín, Alemania.

Siguen las voces pesimistas sobre el futuro del empleo con la inteligencia artificial (IA), que contrastan con otras (las menos) que creen que no será para tanto. En el primer caso, se ha unido otra voz reputada: la del economista Anton Korinek. Nadie mejor que un investigador en transformación que trabaja en IA desde los 90 para opinar sobre el futuro.

Korinek cree que la inteligencia artificial podría transformar el mercado laboral mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Lleva más de tres décadas analizando el impacto de la tecnología en la economía y advierte que en pocos años la IA podría ser capaz de realizar prácticamente todos los trabajos intelectuales. Y si ese escenario se materializa sin medidas económicas adecuadas, alerta de un riesgo claro: la aparición de "miseria masiva" en la sociedad.

Korinek, profesor en la Universidad de Virginia, explicó en una entrevista reciente en el diario alemán Welt, que el ritmo de mejora de los sistemas de IA está siendo tan rápido que podría cambiar por completo el valor del trabajo humano en la economía.

La IA ya empieza a competir con profesiones intelectuales

Para Korinek, el cambio más importante es que la inteligencia artificial ya está empezando a realizar tareas complejas que hasta hace poco se consideraban exclusivamente humanas. Hace apenas medio año, explica, los sistemas solo podían resolver preguntas sencillas de forma parcial.

Ahora, en cambio, ya son capaces de abordar problemas mucho más complejos y mejoran cada pocos meses.

Ese avance tiene implicaciones directas para profesiones que dependen del trabajo intelectual frente a un ordenador: redactores, abogados, analistas o programadores, entre otros.

Según el economista, el debate sobre cuántos empleos desaparecerán es difícil de cuantificar. "Hay una enorme incertidumbre", explica, porque no existen precedentes históricos comparables que permitan construir modelos fiables.

Sin embargo, sí tiene clara una tendencia: la automatización podría alcanzar la mayoría de tareas que se realizan delante de un portátil.

Incluso el periodismo no sería una excepción. Korinek señala que una IA ya podría crear un avatar de una persona, responder preguntas y redactar un artículo con esa información.

¿Creará la tecnología nuevos empleos como en el pasado?



Una de las ideas más repetidas en el debate tecnológico es que cada revolución tecnológica termina generando nuevos trabajos. El ejemplo habitual son los cajeros automáticos, que no acabaron con los bancos, sino que cambiaron su funcionamiento.

Pero Korinek matiza esta idea. Según explica, las tecnologías no han creado empleo por sí mismas, sino que el crecimiento económico y demográfico ha ido generando nuevas necesidades laborales desde la Revolución Industrial.

Además, recuerda que los procesos de automatización siempre han tenido perdedores. Durante el siglo XIX, por ejemplo, muchos trabajadores textiles perdieron su empleo cuando las máquinas sustituyeron a los hilanderos y tejedores. Sus descendientes encontraron nuevas ocupaciones, pero la transición fue dura para quienes vivieron el cambio en primera persona.

La diferencia ahora, según el economista, es que la inteligencia artificial podría afectar a una parte mucho mayor del mercado laboral.

El riesgo de una nueva desigualdad económica



Korinek lleva más de diez años estudiando las consecuencias económicas de esta transformación. Su principal preocupación es que la productividad generada por la IA no se distribuya de forma equitativa.

Si la automatización elimina gran parte del trabajo intelectual, el resultado podría ser un escenario en el que una parte de la población pierde su fuente de ingresos mientras la economía sigue creciendo.

En ese contexto, advierte del peligro de que aparezca una "miseria colectiva", especialmente si los precios de bienes básicos siguen dependiendo de factores como el coste de la energía. De hecho, señala que la propia IA podría encarecer algunos productos debido al enorme consumo energético que requieren los centros de datos.

Aun así, el economista no es completamente pesimista. Cree que la inteligencia artificial también puede generar avances científicos y económicos enormes, capaces de mejorar la calidad de vida global.

La clave estará en cómo se repartan esos beneficios. Si la economía crece con rapidez gracias a la IA, sostiene, una pequeña parte de esa riqueza podría utilizarse para compensar a quienes pierdan su empleo.

Los trabajos que podrían sobrevivir a la automatización



Aunque la inteligencia artificial avance con rapidez, Korinek cree que algunas profesiones seguirán existiendo durante mucho tiempo. Entre ellas menciona las actividades performativas, como los deportistas o los actores, donde el público valora la presencia y personalidad humanas.

También señala ámbitos como el liderazgo religioso o las tareas de supervisión de sistemas de inteligencia artificial, aunque admite que algunos de estos trabajos podrían ser solo temporales.

En cualquier caso, el economista cree que el debate más importante no es tecnológico, sino social y político: cómo gestionar una economía en la que el trabajo humano podría dejar de ser el principal motor de ingresos.

Mientras tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial sigue acelerándose. Y con él, una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia en el debate económico: qué papel tendrá el ser humano en un mercado laboral dominado por las máquinas.