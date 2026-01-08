Compra un tanque viejo por internet y al abrir el depósito descubre un tesoro de 2,5 millones de euros en lingotes de oro

Un coleccionista británico adquirió por Internet un antiguo tanque del ejército iraquí sin imaginar que, ocultos en su interior, había varios lingotes de oro de gran valor. El protagonista de la historia es Nick Mead, un aficionado a los vehículos militares históricos.

Tras comprar un tanque Tipo 69 —un modelo de origen chino utilizado por Irak—, decidió revisarlo junto a un mecánico. Al inspeccionar el depósito de combustible, ambos encontraron cinco lingotes de oro, cuyo valor supera los 2,4 millones de dólares.

Los expertos creen que el oro pudo haber sido ocultado durante la invasión de Kuwait en 1990, en plena Guerra del Golfo. El tanque había pasado por varios propietarios antes de llegar al Reino Unido, lo que complica rastrear el origen exacto del botín.

Tras el descubrimiento, Mead entregó los lingotes a las autoridades británicas, que investigan quién podría ser su legítimo dueño. El coleccionista ha reconocido que no recibió compensación económica, aunque señaló que el oro puede rastrearse gracias a marcas y características químicas que delatan su procedencia.

El caso ha reabierto el debate sobre el origen del oro y su impacto ambiental. Gran parte del oro que circula en el mundo procede de minería artesanal, una actividad muy extendida en regiones de África y América Latina, donde se utiliza mercurio para separar el metal.

Este método provoca una grave contaminación del suelo y del agua, además de afectar a la salud de las comunidades cercanas. Varios estudios han alertado de niveles peligrosos de mercurio y arsénico en zonas mineras, así como de daños en ríos y selvas, especialmente en la Amazonía.

Un metal con una elevada huella climática



La extracción de oro también genera un importante volumen de emisiones de CO₂. La minería industrial emite millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año, mientras que la minería ilegal agrava el problema por el uso intensivo de diésel y maquinaria poco eficiente.

Frente a ello, los expertos señalan que el oro reciclado tiene un impacto ambiental mucho menor. Recuperar oro de dispositivos electrónicos, joyas antiguas o chatarra reduce drásticamente las emisiones y evita nuevos daños ambientales.

Consejos para distinguir el oro falso del verdadero

Para saber si un objeto es de oro, primero fíjate si tiene sellos como 18K o 750. También puedes hacer pruebas básicas en casa: