La decisión que tomó Franco para agradar a Hitler y que aún te afecta: el motivo por el que España no tiene el huso horario que le corresponde

El cambio al horario de verano está al caer. En la madrugada del sábado 28 al 29 de marzo tendrás que adelantar una hora el reloj: a las 2.00 serán las 3.00. Esa noche dormirás menos, pero a partir de entonces disfrutarás de más horas de sol.

Seguro que conoces la polémica respecto al cambio de hora, ya que la Unión Europea prometió eliminarlo en 2019. El motivo es que tiene efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, en 2026 continuamos atrasando y adelantando el reloj.

A esto se suma que España tiene una situación particular: no estamos en el huso horario que nos corresponde. En realidad, deberíamos tener la misma hora que Reino Unido y Portugal, lo que supondría atrasar una hora el reloj.

La España peninsular comparte horario con Francia y Alemania, una anomalía teniendo en cuenta nuestra situación geográfica. Para conocer el motivo hay que viajar a 1940, es decir, a la dictadura franquista.

¿Por qué Franco cambió la hora?

Hasta 1940, España se encontraba en el huso horario que le pertenecía. Fue el 7 de marzo de ese año cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden con el objetivo de que el horario nacional "marche de acuerdo con los de otros países europeos".

La norma entró en vigor el 16 de marzo de 1940. España adelantó la hora un reloj, abandonando su huso horario y quedándose hasta hoy en uno que no le corresponde.

La intención fue, según algunos historiadores, que el horario español estuviese alineado con el de la Alemania de Hitler. Franco quiso complacer a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, y una vez terminado el conflicto no se regresó al huso horario anterior, es decir, al del meridiano de Greenwich.

El adelanto horario se impuso meses antes de la famosa de reunión que mantuvieron Franco y Hitler en Hendaya (Francia), y aunque España no participó en la Segunda Guerra Mundial, el dictador español quiso mantenerse cercano a las potencias del eje.

Alemania impuso el horario GMT+1 en los territorios ocupados para facilitar la logística y las comunicaciones, de modo que todos seguían los horarios de Berlín. En la orden publicada en el BOE se hace referencia a "otros países europeos", que eran Alemania y los territorios ocupados.

Así afectó el cambio de huso horario a las costumbres españolas

Si alguna vez te has preguntado por qué en España se come más tarde que en el resto de Europa, la respuesta puede estar en el cambio de huso horario.

En países como Portugal, Francia o Italia, la comida suele ser entre las 12.30 y las 13.30, mientras que en España rara vez es antes de las 14.00, y puede extenderse incluso hasta las 15.30.

Uno de los motivos es que España va una hora por delante del sol (y dos por delante en verano). Esto significa que comemos a la misma hora solar que en el resto de Europa, pero nuestro reloj lo marca como más tarde. Otra cuestión, también relacionada con el huso horario, es que las jornadas laborales suelen ser más tardías.

También afecta a las horas de sueño: España trasnocha más y duerme menos horas que el resto de países de Europa, lo que puede tener efectos nocivos en la salud. Este es uno de los motivos por el que muchos expertos abogan por regresar al huso horario que corresponde.