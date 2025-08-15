Si te despiertas a estas horas de la madrugada sin alarma, tu cerebro te intenta decir algo muy importante

¿A quién no le ha pasado? Estás durmiendo tranquilamente y de pronto te despiertas sin ningún sentido y sin ninguna alarma de madrugada. Piensas que todavía es pronto, pero revisas el reloj y son las 4.30 de la mañana, ya quedan pocas horas para que suene el sonido que acompaña a muchos todos los días.

Pero según el periodista Jordan Cooper, de Veg Out, este tipo de despertares no son una casualidad y, al parecer, tienen bastante que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro.

En un artículo, ha asegurado que lo que suele pasar es que el cuerpo sigue un ciclo de 24 horas. Y durante las 3 y las 5 de madrugada, los niveles de cortisol registran unos importantes cambios.

Jordan Cooper señala que suelen aumentar de una forma natural y normal. Es una forma de prepararnos a diario para levantarnos y arrancar un nuevo día, aunque lo sea poco a poco.

Aprovechando una investigación del Dr. Michael Breus, experto en sueño, informa que el fenómeno que nos hace levantarnos sobre esa hora es natural. Suelen destinarse las primeras horas de sueño para que sean una parte más profunda, pero con el paso de las horas el sueño REM suele ser más frecuente.

El experto considera importante que se eviten las noches durante la noche para entrar en una fase de sueño más rápida, al igual que recibir luz natural media hora después de levantarse. También invita a tener en cuenta nuestra situación de estrés y tratar de ponerle remedio, así como tener una temperatura adecuada en el dormitorio.