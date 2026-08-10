El simulacro del incendio en un tren en Alemania acaba con los servicios de emergencia llegando dos horas tarde: "Si fuera real ya estaríamos muertos"

Este pasado fin de semana se ha realizado en Alemania un simulacro de un incendio en un tren cuyo resultado ha sido desastroso. Una cadena de errores ha provocado que los servicios de emergencia llegaran dos horas tarde al lugar de los hechos.

Tal y como explican desde el medio de comunicación alemán WELT, el simulacro consistía en una operación de rescate en un tren incendiado en el túnel ferroviario de Sandberg, cerca de la pequeña localidad alemana de Traßdorf.

El tren que ha participado en el simulacro del incendio contaba en su interior con aproximadamente 100 personas que han simulado ser pasajeros. De ellas, unas 30 personas tenían que ser rescatadas del túnel ferroviario por los servicios de emergencia.

Sin embargo, el resultado ha sido muy diferente al que se pretendía cuando se planificó el simulacro. Los primeros equipos de emergencia llegaron al túnel dos horas y siete minutos después de la llamada de auxilio del maquinista.

Paradójicamente, el jefe de bomberos del Ministerio del Interior del estado alemán de Turingia, Marc Stielow, había expresado antes de llevar a cabo el simulacro que "el mayor enemigo en el túnel es el tiempo". La advertencia de Stielow, evidentemente, no se vio reflejada en el desarrollo del simulacro.

En declaraciones al medio de comunicación local InSüdthüringen, un experto del servicio de bomberos ha lamentado que "si esto fuera real, ya estaríamos todos muertos". Afortunadamente, solo se trataba de un simulacro.

Lo ocurrido es que las llamadas de emergencia se transmitieron con un gran retraso. El centro de control de rescate de Turingia Central fue informado de la "emergencia" 30 minutos después de la llamada de auxilio inicial del maquinista. Además, transcurrieron otros 30 minutos hasta que se alertó a los bomberos.

Por si esos errores no fueran suficientemente graves, también se produjo un fallo en el sistema de alerta pública que hizo que el mensaje no llegara a todos los usuarios. El único consuelo ante tan desastrosa gestión es que no se trataba de una emergencia real y que hay tiempo para analizar esos errores y solucionarlos de cara al futuro.