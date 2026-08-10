Pierden su vuelo de vuelta a Ibiza por una razón totalmente absurda: "¿Hay algún tipo de reembolso?"

"¿Hay algún tipo de reembolso?". Es la pregunta que le hicieron estas dos chicas a la aerolínea que operaba su vuelo desde Ibiza tras no subirse al avión. El motivo por el que no lo hicieron fue, cuanto menos, absurdo.

Desde el mismo aeropuerto de la isla, estas dos jóvenes relatan su historia. "Hemos perdido el vuelo en Ibiza", informan a sus seguidores en un vídeo. "¿A alguien más le ha pasado tener un vuelo a las 00:30h de la noche y entonces lo pierdes porque no estás muy segura de en que día es?", pregunta una de las chicas.

Seguidamente, la otra joven toma la palabra para completar el relato. "Si es el día 8 por la noche, el día 8 por la noche es el día 8 por la noche, no el día 7", argumenta. "No lo ha especificado bien la aerolínea. Lo hemos perdido por culpa de la aerolínea", aseguran.

Entre risas, cuentan que se han puesto en contacto con la empresa operadora del vuelo para preguntar si había alguna opción de que les devolvieran el importe del vuelo. La respuesta, como cabría esperar, fue negativa.

La aerolínea les informó de que su vuelo había salido hacía ocho horas. "Esas horas confunden, es verdad, y le he preguntado si había algún tipo de reembolso porque como las horas confunden tampoco es culpa mía al 100%", relatan.

"Me ha dicho que no. Así que hay que comprar otro. A pagar", resumen al final del vídeo, dejando claro que tendrán que reservar otro billete para regresar de Ibiza tras sus vacaciones en la isla.

Las razones por las que una aerolínea está obligada a reembolsar el importe del billete depende de la política de cada una. No obstante, existen razones de peso comunes a todas ellas, normalmente relacionadas con atrasos o cancelaciones.