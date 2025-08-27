Renfe restablece la circulación AVE entre Madrid y Barcelona tras quedar suspendida por un incendio en Guadalajara

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona ha quedado restablecida este miércoles después de suspenderse en el tramo entre Yebes y Brihuega, ambos puntos de la provincia de Guadalajara, por un incendio próximo a la vía.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado el restablecimiento en sus redes sociales tras la interrupción entre estos dos puntos sobre las 16.30 horas y, por el momento, sólo ha afectado a dos trenes que han sido retrocedidos hasta la localidad de Brihuega.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), un incendio forestal se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles.

Renfe ha explicado que hay al menos tres de sus trenes afectados por este fuego, uno detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, mientras que un tren Madrid-Figueres ha sido detenido y no ha salido todavía de la estación.