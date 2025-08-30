Cortada la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse un tren en Ciudad Real con 210 evacuados

Queda suspendida la línea de Madrid a Andalucía. El tráfico ferroviario de la línea que une el sur con la capital se encuentra cortado este sábado tras un incendio en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). El suceso ha obligado a evacuar a 210 pasajeros.

Según ha informado el 112 a EFE, el aviso se ha recibido pasadas las 14.05 horas de este sábado desde el kilómetro 201 de la vía férrea y por el momento no hay heridos.

Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego. Los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.

"Debido a la avería de un tren en Brazatortas (Ciudad Real) se encuentra suspendida la circulación ferroviaria en línea de alta velocidad Madrid-Andalucía entre Puertollano y Calatrava", ha informado Renfe a través de su X (antes Twitter).

Trenes afectados

AVE 02123 Málaga - Madrid , detenido en Puertollano.

, detenido en Puertollano. AVE 02136 Madrid–Granada detenido en Malagón.

detenido en Malagón. AVLO 02137 Sevilla SJ-Madrid , detenido en Villanueva de Córdoba.

, detenido en Villanueva de Córdoba. AVANT 08151 Puertollano–Madrid realizará el trayecto Puertollano – Ciudad Real en bus.