Casi 30 años y totalmente desesperado con el mundo laboral: "Es que no sé qué hacer"

El usuario de TikTok Javier (@javiermaciamartin) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando, desesperado y frustrado, la situación que está viviendo al intentar buscar trabajo a sus casi 30 años.

"No sé si a más gente le pasa, pero hoy me han llamado de una entrevista de trabajo que hice, que se pusieron en contacto ellos conmigo, para trabajar en un departamento de diseño y llevo una semana esperando a que me contestaran", ha comenzado contando el usuario.

"Y hoy me han llamado y me han dicho que no me han cogido porque han cogido una persona con un poquito más de experiencia que yo. Que yo tenía un perfil muy junior y han cogido a una persona no tan junior", ha relatado cabizbajo.

"No sé, estoy un poco como decepcionado porque ya no sé cómo hacerlo para entrar en el mundo laboral. Me parece algo como ilógico no poder entrar en el mundo laboral", ha criticado el tiktoker.

"Pero al final tengo 28 años, se me hace imposible avanzar laboralmente. Por más que hago entrevistas todas las empresas me piden experiencia", ha comentado el creador de contenido.

"Tanto como community manager, creación de contenido, tanto en diseño de interiores, tanto en diseño de tienda, diseño retail... Incapaz. O sea, no puedo entrar. Todo el mundo me pide experiencia y es que no sé qué hacer", ha asegurado Javier.

"No sé si hay alguien más en mi situación o más gente que no sepa cómo incorporarse al mundo laboral. Pero es frustrante tener como casi 30 años y decir: no sé para qué he estudiado, no sé" ha concluido el usuario.