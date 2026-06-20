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Tardó días en saber que casi muere: creía tener un virus estomacal y los médicos pensaban en una enfermedad autoinmune, pero era sepsis y shock tóxico
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Tardó días en saber que casi muere: creía tener un virus estomacal y los médicos pensaban en una enfermedad autoinmune, pero era sepsis y shock tóxico

“Pensé que me estaba volviendo loca… No me había hecho daño”, explica.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer enferma sola sentada en la cama de una habitación de hospital mirando por la ventana vista desde atrás
Una mujer sola sentada de espaldas en la cama de una habitación de hospital.Getty Images

A veces el cuerpo avisa, pero nadie sabe leerlo a tiempo. Lo que empezó como un malestar aparentemente común terminó convirtiéndose en una situación crítica que puso en riesgo la vida de Audrey Leishman. Durante días, pensó que solo se trataba de un virus estomacal y ni ella ni los médicos imaginaron que detrás de aquellos síntomas se escondía algo mucho más grave: una sepsis y un síndrome de shock tóxico que avanzaban con rapidez.

Todo comenzó en marzo de 2015, poco después de que le retiraran el DIU y de que su cuerpo volviera a la menstruación después de 18 meses. Al principio, los síntomas parecían de una simple infección digestiva: dolor abdominal, fiebre y malestar general. Pero al día siguiente el cuadro se complicó con una debilidad extrema, sangrados inusuales, dificultad para respirar y dolores intensos en distintas partes del cuerpo, señales que ya apuntaban a algo mucho más serio de lo que parecía en un inicio.

"Apenas podía cargar a mi hijo de 18 meses porque estaba muy débil. Tenía 39° C de fiebre", asegura Audrey en declaraciones recogidas por People. Finalmente, acudió a urgencias, donde los médicos inicialmente pensaron que padecía algún tipo de enfermedad autoinmune. "De hecho, pensé que me estaba volviendo loca… No me había hecho daño. Estaba muy confundida sobre lo que me pasaba", añadió.

“Nunca había oído hablar de la sepsis”

La situación se complicó hasta requerir ingreso en la UCI durante 10 días, cinco de ellos en coma inducido. "Tardaron mucho tiempo en averiguar qué me ocurría", recuerda. Según la Alianza contra la Sepsis, a Audrey le diagnosticaron sepsis y síndrome de shock tóxico (SST). A partir de ese momento, los médicos pudieron confirmar que la infección había desencadenado una respuesta extrema del organismo que estaba dañando sus órganos, lo que explicaba el rápido empeoramiento de su estado.

La gravedad del cuadro obligó a un tratamiento intensivo y a una vigilancia constante para lograr estabilizarla. Tras despertar, tuvo que reaprender a caminar y continuar la recuperación con fisioterapia y un catéter central. "Nunca había oído hablar de la sepsis, si hubiera sabido cuáles eran los síntomas y a qué prestar atención, habría buscado tratamiento antes", asegura después de haber estado a punto de morir.

Tras darse cuenta de lo poco que se sabe sobre la sepsis, la mujer creó la Fundación Begin Again junto a su esposo, Marc Leishman, para concienciar sobre este problema de salud. Desde entonces, su objetivo ha sido dar visibilidad a una enfermedad que, como en su caso, puede confundirse fácilmente con cuadros leves hasta que ya es demasiado tarde. Una iniciativa que nace de la convicción de que la información puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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