Teresa Ribera, la única española en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista 'Time'

Belga / Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Transición Limpia, Teresa Ribera, ha sido la única española que ha conseguido entrar en la Lista de Personas Más Influyentes de 2025, publicada este miércoles por la revista de EEUU Time.

El motivo por el que se le ha incluido en la lista, según ha explicado la directora ejecutiva de Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen, es debido a que la vicepresidenta de la Comisión Europea es una líder que entiende "profundamente" los retos de la lucha contra el cambio climático.

"Me he sentado junto a ella en negociaciones y he visto su enfoque nítido en soluciones ambiciosas que benefician a las personas y al planeta", afirma Andersen, que describe a Ribera como una líder que conoce "como unir a la gente en tiempos difíciles".

En la sección de líderes también aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; la líder opositora venezolana, María Corina Machado; y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.