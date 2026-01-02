Tiene 60 años, se acerca a curiosear la 'rave' de Albacete y acaba vitoreado por los jóvenes tras decirles esto

Más de mil vehículos se han congregado en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta rave con motivo del año nuevo.

La Nochevieja es para muchos sinónimo de fiesta, de una noche de bailar, festejar y darlo todo... y volverse a casa tras los churros. Para otros, es fiesta sí, pero ya se verá eso de cuándo volver a casa.

En los últimos años se han popularizado algunas raves, que es como se llama a fiestas masivas de música electrónica, para dar la bienvenida al año nuevo de manera intensa, puesto que no duran una noche, sino días y días.

El año pasado se hizo famosa la rave de Ciudad Real, una macrofiesta ilegal que duró seis días con sus noches y que congregó a más de 5.000 fiesteros.

El embalse del Cenajo, el epicentro

En este inicio de 2026, el foco está en la que se ha organizado junto al embalse del Cenajo, entre Férez y Hellín, en la provincia de Albacete.

Como apunta, EFE, los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche de este martes en El Cenajo, pero la Guardia Civil la impidió y los vehículos se desviaron hacia Tobarra (Albacete).

"En un primer momento, el Instituto Armado consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles en la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien, finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde comenzaron la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre", informa la agencia.

La Big Fucking Party

Bajo la vigilancia de 300 agentes de la Guardia Civil, la rave (o como la han bautizado, la Big Fucking Party), ha llegado a su segundo día sin incidentes. Allí conviven asistentes venidos no sólo desde muchos puntos de España, sino también de varios países europeos.

La estampa es particular y ha llamado la atención de algunos curiosos. Es el caso de Ángel, un vecino de Socovos de 60 años, quien no ha querido perder la oportunidad de ir a ver "lo que hace la muchachada", como ha recogido Europa Press

Su conclusión ha sido muy clara: no hacen "nada distinto a lo que hacía en sus tiempos".

"Yo cuando era joven me venía aquí con mis amigos a montarnos la fiesta. Nos juntábamos ocho o diez familias sin que nadie se metiera con nosotros. Esto es lo mismo, yo lo veo igual, lo que pasa es que ahora hay más gente", ha afirmado. Unas palabras que fueron celebradas por los raveros con vítores.

En declaraciones a la misma agencia el alcalde de Férez, Francisco Javier Espinosa, ha asegurado que la gente de su pueblo "está contenta", aunque admite que al principio había cierta preocupación, y que los participantes en la fiesta "se están portando bien".