Científicos desentierran los restos de una especie de dinosaurio gigantesco en Tailandia después de que un aldeano localizara los hueso

¿Cuáles especies de dinosaurios conoces? Ante dicha pregunta, la gran mayoría de personas seguramente responderán que el Tyrannosaurus rex. No obstante, a lo largo de la historia se ha evidenciado que existió una amplia variedad de estas criaturas.

Los dinosaurios se dividen en dos grupos principalmente: los saurisquitos y los ornisquios. La gran diferencia entre ellos recae en la estructura de su cadera. Los primeros tenían el pubis hacia delante, mientras que los otros lo tenían hacia atrás.

Dentro del grupo de los saurisquitos se encuentran dos subcategorías: los terópodos, quienes eran carnívoros, y los saurópodos, cuyos integrantes practicaban una dieta estrictamente herbívora.

El hallazgo de unos fósiles en Tailandia

Recientemente en Tailandia, un grupo de científicos desenterró los restos de un Nagatitan chaiyaphumensis, un ejemplar perteneciente al infraorden de los saurópodos. Así lo informa el diario británico, Independiente, a través de uno de sus más recientes artículos.

Los fósiles de esta criatura fueron hallados en primera instancia por un aldeano local en la provincia de Chaiyaphum, al noreste del país asiático. Los investigadores examinaron las costillas, la pelvis y los huesos de las piernas, especialmente un húmero (hueso de la pierna delantera) que mide la impresionante longitud de 1,78 metros.

A partir de dichas medias, los expertos estiman que la masa corporal de Nagatitan oscilaba entre las 25 y las 28 toneladas. Respecto a su alimentación, Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante de doctorado en paleontología del University College London y autor principal de la investigación, subraya que esta especie se nutría a partir de vegetales.

“Nagatitan probablemente era un ramoneador que se centraba en consumir grandes volúmenes de vegetación que requería poca o ninguna masticación, como coníferas y posiblemente helechos con semillas”, declara.

Estos dinosaurios podían llegar a medir 27 metros de largo. Sus impactantes dimensiones le ofrecían una protección considerable. El mayor carnívoro del ecosistema, pariente del gigantesco dinosaurio carnívoro africano Carcharodontosaurus, probablemente medía alrededor de 8 metros de largo y pesaba aproximadamente 3,5 toneladas.

“A ese tamaño, Nagatitan lo empequeñecía. En su tamaño adulto, Nagatitan probablemente tenía muy poco que temer en términos de depredación”, complementa Sethapanichsakul.

Finalmente, Paul Upchurch, paleontólogo del University College London y coautor del estudio, apunta que en los primeros años de vida, el crecimiento de los saurópodos era significativamente rápido. “Esto probablemente se relaciona con el peligro de la depredación. Cuanto antes alcanzaban un gran tamaño, más seguros estaban los saurópodos, ya que resultaba más difícil capturarlos”, concluye el especialista.