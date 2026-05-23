13 metros de largo y dientes de sierra: el colosal hallazgo del nuevo 'T-Rex' marino que reescribe la paleontología

La Real Academia Española (RAE) define la paleontología como la “ciencia que estudia los organismos que han existido en el pasado de la Tierra a partir de sus restos fósiles”. En este sentido, es pertinente afirmar que dicha profesión juega un rol fundamental en el análisis de los dinosaurios.

La gran mayoría de personas, al pensar en estas criaturas, lo asocian, casi de manera inmediata, con animales terrestres. No obstante, hace poco un grupo de investigadores halló los restos de un dinosaurio marino. Así lo informa un artículo publicado por el diario británico Independent.

Concretamente, se trata del Tylosaurus rex; no te confundas con el icónico Tyrannosaurus rex. Aunque los nombres son muy parecidos, el reciente descubrimiento de los científicos corresponde a un reptil marino que medía 13 metros y habitaba los mares hace 80 millones de años.

Ron Tykoski, autor de un nuevo estudio publicado en la revista Bulletin of the American Museum of Natural History, da detalles sobre la conducta de dicho animal. “Además de ser enorme, aproximadamente el doble de largo que los tiburones blancos más grandes, el Tylosaurus rex parecía ser un animal mucho más agresivo que otros mosasaurios”, declara.

Cabe mencionar que los Tylosaurus rex tenían dientes aserrados, una característica poco común entre los mosasaurios. Asimismo, esta especie disponía de músculos mandibulares y cervicales extraordinariamente fuertes, lo que indica que era un superdepredador.

La relevancia del hallazgo

Los resultados sugieren que es necesario reevaluar las relaciones entre las especies de mosasaurios, ya que la mayoría de los estudios anteriores se fundamentaron durante décadas en la misma base de datos, ligeramente alterada.

Ahora, los investigadores han reunido un conjunto de datos de muestras fósiles de mosasaurios examinados minuciosamente, lo que podría derivar en una nueva clasificación de las relaciones evolutivas entre los tilosaurios.

“Esto pone de relieve la necesidad de reconsiderar las suposiciones arraigadas sobre la evolución de los mosasaurios y de modernizar las herramientas que utilizamos para estudiar a estos emblemáticos reptiles marinos”, dijo Amelia Zietlow, coautora del estudio.

“Estos hallazgos transforman tanto la imagen física como la evolutiva de los mosasaurios, lo que subraya la importancia de Texas como región clave para comprender los antiguos ecosistemas marinos y anuncia una nueva era de investigación sobre la historia evolutiva de estos formidables depredadores”, concluye Michael Polcyn, otro copartícipe de la publicación científica.