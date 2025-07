Tientan a los turistas con una estancia por 20 euros: "No esperábamos que la casa en sí fuera una tragedia"

Las vacaciones de verano es uno de los momentos del año más esperados por muchos. Es un momento para desconectar y, habitualmente, viajar. Sin embargo, elegir mal el alojamiento puede provocar que esa escapada tan deseada se convierta en una decepción absoluta.

Es lo que le ha ocurrido a una pareja que, al llevar cinco años consecutivos viajando a Šventoji (un pequeño pueblo costero lituano) y utilizar el alojamiento únicamente para dormir, cayó en la tentación de reservar una estancia que les costaba únicamente 20 euros por noche.

Los viajeros han contado su experiencia en el medio de comunicación lituano Lrytas. "No buscábamos grandes comodidades, ya que nuestras vacaciones son activas, pasamos mucho tiempo al aire libre y solo volvemos a dormir por la noche. ¡Y he aquí que encontramos un alojamiento en un pinar, muy cerca del mar, por 20 euros la noche! Parece una buena oferta. No había muchas comodidades en la lista, pero, como ya he dicho, no las buscábamos", han explicado.

Los turistas pensaban que al haber estado tantas veces en Šventoji no tendrían problemas para encontrar cualquier dirección. Pero se equivocaron, estuvieron dos horas buscando el alojamiento hasta que lo encontraron.

"Nadie nos esperaba al llegar"

Y ahí no acabaron las dificultades para instalarse en la estancia. "Al llegar a nuestro alojamiento, nos esperaba otra sorpresa. Aunque habíamos indicado nuestra hora de llegada, nadie nos esperaba. Intentamos llamar al número indicado, pero nadie contestó. Resultó que el dueño del lugar estaba en la consulta del médico. Tuvimos que esperar mucho tiempo antes de que alguien viniera a abrirnos. Resulta que ni siquiera él sabía que teníamos que venir. La comunicación fue de primera", han señalado los viajeros con cierta dosis de sarcasmo.

Pero lo peor les esperaba al entrar en el inmueble. Los turistas han criticado que "sabíamos que la ducha y la cocina serían compartidas. Pero no esperábamos que la casa en sí fuera una tragedia. La puerta era tan ancha como una palanca, el espacio entre la puerta y el marco era de apenas un dedo, y dentro, en las esquinas de las paredes, había telarañas; había que usar una estufa para calentarse por la noche".

Además, algunos servicios que en teoría estaban incluidos eran inexistentes. "Se suponía que habría internet gratis, pero ni siquiera lo hubo. Las vacaciones se arruinaron", han lamentado los viajeros.

Como consecuencia de las grandes deficiencias en el alojamiento, los viajeros decidieron permanecer únicamente dos días en él y regresaron a casa.