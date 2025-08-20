Toledo se protege frente al turismo masivo: adiós a los megáfonos y a los grupos de más de 30 personas

Toledo ha dicho basta. La maniobra, eso sí, es tímida pero inédita en la ciudad. El bipartito de PP y Vox ha aprobado la primera ordenanza turística de la ciudad que busca equilibrar la actividad turística con la calidad de vida de los residentes en una de las ciudades más visitadas de España por su importancia histórica y patrimonial.

El pasado 2024 Toledo fue la 30º ciudad de España más visitada, con 622.804 personas que pasaron mínimo una noche en la ciudad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este problema no es exclusivo de Toledo, que, de hecho, sigue con esta norma la estela de otras ciudades que buscan encontrar la balanza adecuada para que sus vecinos puedan caminar por sus propias calles sin perder los ingresos por el turismo.

La ordenanza, que ya ha pasado su primer trámite plenario y será aprobada definitivamente en septiembre, establece normas de circulación para que los grupos de turistas no obstruyan las calles ni entorpezcan las entradas y salidas de viviendas ni comercios. Asimismo, limita el tamaño de los grupos organizados y endurece las condiciones para los guías y empresas que trabajan en la ciudad.

Y no solo se ocupa de posibilitar el tránsito de los residentes, también de proteger su sueño. Para ello, prohíbe el uso de megafonía a partir de las 23:00 y obliga a utilizar sistemas de audio individuales en caso de los grupos de turistas superen las 30 personas. De esto último, solo están exentos los grupos escolares, según ha publicado El País.

"Esta ordenanza no van contra nadie, lo único que busca es regular una actividad importante en la ciudad de Toledo y que afecta a la convivencia con los toledanos", explicó el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, en el pleno municipal del 27 de julio que aprobó de manera inicial el texto. Sin embargo, los conocidos como free tours se lo han tomado como algo personal, ya que también les prohíbe el uso de los llamativos paraguas de colores que emplean como punto de referencia para que sus clientes no se pierdan.

Y ojo, porque la nueva ordenanza puede suponer un golpe sustancioso para el bolsillo en caso de saltársela. Esta prevé sanciones de hasta 3.000 euros, según señala el mismo medio, para quienes la infrinjan.

El concejal de Turismo ha especificado que con esta ordenanza tratan de regular todas aquellas cuestiones que resultaban de interés para todos los colectivos, en concreto, el uso de los espacios públicos, es decir, la saturación en determinadas zonas, en concreto la calle Hombre de Palo, la plaza del Consistorio y el pasadizo de Balaguer. Así como la regulación de una serie de normas de actuación o conducta o la necesidad de que los megáfonos o altavoces desaparezcan de las calles.