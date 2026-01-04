Topan con cientos de objetos misteriosos en la playa y acude la buscadora de tesoros para resolver el enigma

Un grupo de voluntarios se llevó una sorpresa inesperada durante una jornada de limpieza en la playa de Ogmore-by-Sea, en el sur de Gales. Mientras retiraban residuos marinos de la orilla, encontraron cientos de zapatos antiguos enterrados en la arena y entre las rocas. Las imágenes del hallazgo fueron compartidas por la organización Beach Academy CIC en sus redes sociales.

Las primeras valoraciones apuntan a que se trata de calzado del siglo XIX, correspondiente a la época victoriana. Así lo sugieren tanto el diseño como los materiales, principalmente cuero, utilizados en los zapatos, tal y como recogen desde wired.

Una de las teorías más aceptadas es que los zapatos procedan de un naufragio ocurrido hace unos 150 años en esa zona del Canal de Bristol. Emma Lamport, miembro de la Beach Academy, explicó a la BBC que podría tratarse de un antiguo carguero italiano que se hundió tras chocar con la Roca Tusker, un islote cercano que solo es visible cuando baja la marea. La escritora y experta en hallazgos históricos Lara Maiklem coincidió con esta hipótesis y aseguró que los zapatos son “definitivamente victorianos” y que la gran cantidad encontrada refuerza la idea de un naufragio.

Los voluntarios comenzaron en septiembre un proyecto para limpiar las pozas de los arrecifes, donde suelen acumularse desechos arrastrados por el mar. Sin embargo, no esperaban encontrar restos históricos de este tipo. En solo una semana llegaron a localizar alrededor de 200 zapatos. Lamport señaló que “algunos están en muy buen estado, y otros son claramente zapatos de hombre”, aunque también se encontraron piezas de menor tamaño, que podrían haber pertenecido a niños o mujeres, teniendo en cuenta que en aquella época los pies eran, por lo general, más pequeños.

El buen estado de conservación de muchos de los zapatos ha generado aún más preguntas. Los expertos creen que el cuero pudo mantenerse durante décadas gracias a que permaneció enterrado bajo el lodo, en un entorno sin oxígeno que ralentiza la descomposición del material.

El origen exacto del calzado sigue sin estar claro. Michael Roberts, investigador de la Universidad de Bangor especializado en naufragios en la costa de Gales, explicó que es posible que restos de barcos hundidos en la época victoriana estén empezando a aflorar ahora debido al deterioro progresivo de los pecios. Además, no es la primera vez que se encuentran zapatos antiguos en esa zona: en años anteriores ya se habían difundido imágenes de hallazgos similares en redes sociales.

Con el objetivo de resolver el misterio, los voluntarios han vuelto a compartir fotografías de los zapatos encontrados, a la espera de que nuevas pistas ayuden a esclarecer cómo llegaron hasta allí y por qué han resistido el paso del tiempo.