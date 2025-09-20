Los arqueólogos descubren nueva inscripción en piedra con jeroglíficos puros que desentrañan misterios del Antiguo Egipto 

Un grupo de arqueólogos se ha topado con un hallazgo del que no daban crédito. Un Decreto de Canopo de 1,20 metros de altura, la estela de arenisca se trata de una pieza original, tal y como se aprecia en ella.

Es la única verdaderamente original que se encuentra en los últimos 150 años. En el ministerio se puede leer la frase: "A diferencia de las otras versiones, que eran trilingües (en jeroglífico, demótico y griego), esta estela está inscrita exclusivamente en jeroglífico".

El Decreto de Canopo, que data del año 238 a.C., fue aprobado mientras reinaba Ptolomeo. Pero, qué es exactamente este "Decreto"? Se trata de un documento bilingüe de Ptolomeo III Evérgetes y grabado en una losa de piedra caliza ubicada en la capital egipcia de El Cairo.

Su utilidad a lo largo de los siglos ha sido muy grande, ya que esta pieza permitía el desciframiento de los jeroglíficos egipcios además de abarcar numerosos temas, desde militares hasta referencias de rebeliones o a la importancia del grano en épocas de sequía.

Sin embargo, la estela descubierta recientemente en El Husseiniya revela algunos secretos de la antigüedad. Cuenta con un disco solar flanqueado por cobras reales sobre el jeroglífico. Es muy importante para investigar y comprender numerosos aspectos acerca de la vida y de la realidad de los antiguos egipcios, ya que aporta mucha información tremendamente valiosa y única.