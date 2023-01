Tres estudiantes muertos en un incendio en un piso de Huelva

Tres personas, dos mujeres y un varón, han fallecido este martes en Huelva como consecuencia del incendio de una vivienda en un bloque de la barriada de Isla Chica. Se trata de jóvenes estudiantes de entre 20 y 21 años.

Según han informado a la Agencia EFE desde Emergencias 112 de Andalucía, en el momento del incendio había en el interior del edificio alrededor diez personas, siete de las cuales pudieron salir por su propio pie y otras tres, las fallecidas, quedaron atrapadas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 7:45 horas cuando varias llamadas de testigos alertaban al 112 de un incendio en una vivienda en una primera planta de un bloque de tres situado en la calle Villanueva de los Castillejos e informaban, además, de la existencia de personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, de la Policía Local y de los servicios sanitarios.

Estos últimos han atendido a una decena de personas, tres de ellas dos mujeres y hombres han sido trasladados en estado crítico hasta el Juan Ramón Jiménez, falleciendo con posterioridad, según ha confirmado la Policía Nacional.

Siete personas han sido atendidas de afecciones y heridas de carácter más leve, requiriendo un varón traslado al Juan Ramón Jiménez y dos mujeres a un Centro de Atención Primaria.

Se ha procedido al desalojo total del edificio y a la revisión del estado del bloque por un técnico municipal que ha descartado daños estructurales.

El origen del incendio

Un brasero situado en el salón ha sido el origen del incendio. En declaraciones a los medios de comunicación, el inspector de la Policía Nacional José Córdoba ha explicado que el origen del fuego ha sido confirmado tanto por los bomberos como por las declaraciones testificales tomadas en el momento.

El inspector ha indicado que en el momento del incendio había en la vivienda, que cuenta con cuatro dormitorios, un total de diez personas, siete que lograron salir por su propio pie -por la puerta y por un patio interior- y tres, las que han fallecido, que se encontraban en la misma habitación.

Estas tres personas fueron encontradas en "estado crítico" y atendidas, en un primer momento "in situ" por los servicios sanitarios, tras lo que las dos mujeres fueron trasladadas al hospital Juan Ramón Jiménez y el varón al Infanta Elena, aunque no se ha podido hacer nada por salvarles la vida. Las otras siete personas fueron atendidas por inhalación de humo y no revisten gravedad.

Los vecinos del edificio, que fue desalojado por prevención, ya han podido regresar a sus viviendas: "Se puede hacer vida normal en todo el edificio salvo en el ascensor y en la vivienda en la que se ha registrado el incendio, que ha quedado inhabilitada", ha dicho.

De este terrible suceso se ha hecho eco el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien, a través de sus redes sociales, ha lamentado los hechos. "La pérdida de tres jóvenes en Huelva de forma tan terrible nos sobrecoge a todos. Un fuerte abrazo a sus familias y a sus compañeros", ha escrito, para después añadir "Toda #Andalucía siente la tragedia".

