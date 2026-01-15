Alumnos de un instituto de La Rioja difunden imágenes sexuales de sus compañeras creadas con IA

Un grupo de adolescentes, compartiendo contenido en sus móviles, en una imagen de archivo.

Varios alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Bartolomé Cossío de Haro (La Rioja, 12.167 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística) están siendo investigados por la difusión en diferentes grupos de WhatsApp de fotos de sus compañeras desnudas que han sido creadas con inteligencia artificial.

Son más de 10 las estudiantes afectadas por este caso, con edades entre 14 y 16 años, de acuerdo con la información adelantada por el diario La Rioja.

El propio centro educativo se ha encargado de informar a las familias de lo que estaba ocurriendo después de tener constancia de que varios alumnos habían manipulado con inteligencia artificial unas imágenes en las que aparecían algunas de sus compañeras en actitudes sexuales y ligeras de ropa y difundirlas en grupos de WhatsApp.

“Las niñas están mal y las familias estamos disgustadas por tratarse de compañeros de toda la vida”, ha asegurado una de las madres de estas adolescentes, según recoge el periódico autonómico.

Ante la gravedad de los hechos, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, a través de Inspección Educativa, y la propia dirección del centro están analizando lo sucedido para adoptar las medidas necesarias. La dirección del instituto ha declinado hacer declaraciones por el momento. La Fiscalía tampoco ha confirmado si ha abierto diligencias sobre este asunto.

Denuncia retirada



Por su parte, la Guardia Civil ha informado que el pasado día 12 se presentó una denuncia por la posible circulación de la citada fotografía en la que se habría colocado el rostro de una alumna sobre el cuerpo desnudo de otra persona, informa la Cadena SER.

Tras las verificaciones realizadas y una vez obtenida la imagen original, la familia de la menor ha retirado la denuncia al comprobar que la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de contrastar la veracidad de los hechos antes de su denuncia o difusión, especialmente cuando afectan a menores de edad.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía no compartir ni reenviar imágenes o contenidos de esta naturaleza y comunicar de inmediato cualquier material similar a las autoridades competentes.

"No es una tontería"

La cadena de emisoras de Prisa ha entrevistado a Jon Zabala, abogado experto en Derecho Penal y Familia, quien asegura supuestos delitos de esta naturaleza pueden acabar cuajando en un proceso de pornografía infantil, con el agravante que las víctimas son menores de edad.

"Si el autor fuera una persona mayor de 18 años, estaríamos hablando de 5 a 9 años de prisión. Y en el caso de ser menores los autores de estos delitos, estamos hablando de medidas correctoras. Ahí ya depende un poco de la situación familiar, personal, si tiene antecedentes, no tiene antecedentes. Pero, desde luego, no es una tontería, no es una broma de mal gusto. Es un delito muy penado por el Código Penal", indica.

Casos como el ocurrido ahora "son más habituales de lo que parece", sostiene este experto, que incide en la dificultad de conocer el alcance de la difusión de estos contenidos. "Hay que intentar el borrado de estas imágenes, pero es una tarea difícil porque en segundos se puede enviar a miles de personas. Eso sí, los jueces cada vez están castigando más este tipo de delitos", concluye.

Antecedentes

El pasado noviembre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó con 2.000 euros, que se reducen a 1.200 por pronto pago, al creador y difusor de imágenes artificiales de menores desnudas en un instituto de Almendralejo (Badajoz). Esta técnica, conocida como deepfake, consiste en incrustar con una herramienta de inteligencia artificial el rostro de la víctima, en este caso una niña, en la imagen de otra chica desnuda.

Este asunto ya fue abordado en la vía penal, donde se impuso un año de libertad vigilada a 15 menores de la localidad extremeña.

La de la AEPD es la primera sanción que emite una autoridad de protección de datos en la Unión Europea por la difusión de un deepfake. En opinión de algunos expertos, la cuantía de la sanción (2.000 euros rebajables a 1.200) es muy baja, teniendo en cuenta la magnitud de los daños. Los padres de las menores afectadas han lamentado esa laxitud.