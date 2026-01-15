Encuesta | ¿Quién es el o los responsables del 'albacetazo' que apeó al Real Madrid de la Copa del Rey?

El jugador Jefte Betancor´, del Albacete Balompié, celebra el gol que les dio la victoria ante el Rey Madrid, apeado de la Copa del Rey en el debut del entrenador Álvaro Arbeloa.

'Dèja vú' de aquel duro episodio llamado 'alcorconazo', pero sin posibilidad de arreglarlo en una vuelta. El madridismo recibió ayer un duro golpe que se suma a los patinazos de una temporada marcada por la salida de quien fue toda una promesa a las riendas del banquillo galáctico. La destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid se saldó con un difícil debut del segundo, al ser apeados de la Copa del Rey por el Albacete Balompié. En otras palabras, un 'albacetazo'.

En este sentido, los merengues cayeron en octavos de Copa del Rey con un marcador final de 3-2 favorable para el club manchego, en Segunda División, pero ya con una de esas victorias que se convierten en leyenda para el fútbol más humilde. Todos los ojos están puestos ahora en un Real Madrid que lleva tiempo viendo el problema en un Xabi Alonso que no lograba dominar el vestuario blanco.

Desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿Quién es el responsable de lo sucedido ayer sobre el césped del Carlos Belmonte? ¿Arbeloa es realmente el responsable, como él mismo se ha echado a hombros esa carga? ¿Ha tenido algo que ver la situación en la plantilla o quizás la ausencia de grandes estrellas? ¿Reconocemos la gesta del Albacete? ¿Todavía se arrastraba la situación de la etapa con Alonso? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)