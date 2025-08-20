Trillizos idénticos protagonizan un nacimiento muy especial con una probabilidad de 1 entre 100 millones

La probabilidad de tener trillizos idénticos de forma natural, sin inseminación artificial, es bastante baja (1 entre 100 millones), por lo que cuando ocurre un nacimiento de este tipo suele convertirse en algo especial. Uno de los lugares donde ha ocurrido este increíble suceso ha sido el Centro Perinatal del Hospital Rems-Murr de Winnenden (Alemania), donde tres trillizos— Luka, Levi y Leon— han nacido sin problemas y en perfecto estado.

Uno de los motivos por los que este hecho ha sorprendido es la fecha en la que los tres nacieron, pues aún faltaban seis semanas según la programación del parto, algo que aunque es habitual que se produzca en estos nacimientos, no lo es tanto en la semana 31 de embarazo. "Se necesitan tres médicos con experiencia", afirma Ulrich Bernbeck, consultor sénior, a la publicación Stuttgarter.

A pesar de ello, la hora en la que nacieron (las 14:00) facilitó las cosas. "Ese fue el mejor momento, porque las enfermeras también tenían cambios de turno y todos estábamos en casa", agrega el mismo, que explica que el parto se realizó bajo anestesia raquídea, la cual se hizo de forma rápida (30 minutos).

Aunque se trataba de una intervención compleja, los tres bebés nacieron de forma correcta y saludables. Además, cada niño contaba con su propio equipo de atención primaria neonatal, así como con médicos de cabecera. "Están en forma sensacional", celebra el pediatra.

Otra de las cuestiones que más llamó la atención de los profesionales sanitarios fue la similitud de los tres, los cuales parecen copias exactas y pesan prácticamente igual (alrededor de 1450 gramos). "Se comunican entre sí, e incluso están un poco sincronizados", relata el médico jefe. Se espera que los tres niños sean dados de alta en los próximos días.