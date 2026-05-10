Ucrania ya alcanza objetivos rusos a 2.000 kilómetros de la frontera: el 25% del territorio de Rusia está al alcance de los drones ucranianos

Los drones ucranianos son cada vez más poderosos. Las pruebas lo demuestran: refinerías y depósitos de petróleo ruso han ardido bajo las llamas en los últimos meses. Pero según Welt, lo que dejan claro estos últimos acontecimientos es que la "operación especial" del Kremlin en Ucrania, no está yendo nada bien desde el punto de vista ruso. Por el momento, Moscú y Kiev han pactado un alto el fuego desde el 9 al 11 de mayo.

Mykola Bieleskov, experto militar ucraniano, describe las ventajas que actualmente favorecen al bando de Kiev: "El pueblo con su ingenio e innovaciones a nivel de base, así como sus conexiones horizontales, además de un complejo militar-industrial que responde más rápido a las necesidades cambiantes que el ruso". En declaraciones al medio de comunicación, asegura que las ventajas cuantitativas de Moscú en efectivo y armas convencionales ya no ayudan.

Rusia no avanza

Bieleskov asegura que Moscú no puede contar con avances en el campo e batalla este año y por tanto, tampoco con una mejora en su posición negociadora. Asimismo, asegura que la transformación en el ejercito ucraniano corresponde al "resultado de ajustes tácticos y tecnológicos".

Según un grupo de expertos del Instituto del Estudio de la Guerra (ISW) de Estados Unidos, el ejército ruso perdió más territorio del que conquistó hace unos meses. De hecho, en el informe asegura que en último mes ha perdido el control de unos 120 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. De este modo, Ucrania recuperó la soberanía de alrededor del 0,02 por ciento de su territorio ocupado.

Ataques ucranianos a larga distancia

Los últimos ataques a larga distancia están poniendo aún más nervioso. Según ISW, una cuarta parte del territorio ruso está ahora al alcance de drones ucranianos. En algunos casos, los drones de Kiev son capaces de atacar objetivos a 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana-rusa.

De hecho, y a consecuencia de esto, la frontera con la península de Crimea ha sido especialmente afectada en los últimos meses. "Esta campaña de ataques a media distancia es una parte esencial de la actual estrategia bélica de Ucrania para socavar el esfuerzo bélico ruso", explica Bieleskov.