Los analistas militares coinciden: Ucrania se ha convertido en potencia mundial en drones porque Occidente nunca le entregó las armas que pidió

Soldados ucranianos de la 127.ª Brigada Mecanizada Pesada transportan un UAV Heavy Shot a través de un campo, en óblast de Járkov.

Ucrania se ha convertido en uno de los mayores laboratorios militares del mundo y en una referencia global en tecnología de drones. Y según analistas occidentales, esa transformación no ocurrió gracias al apoyo internacional, sino precisamente por sus imitaciones. La falta de armamento clave por parte de sus aliados obligó a Kiev a desarrollar soluciones propias a una velocidad inédita.

Lo que comenzó como una necesidad desesperada durante la invasión rusa ha terminado convirtiéndose en una revolución militar que ahora estudian de cerca la OTAN y numerosos ejércitos occidentales. “La coalición que respalda a Ucrania ha desencadenado este proceso al mostrarse indecisa sobre la cantidad de apoyo que le proporcionaba”, afirma Keir Giles, experto del programa Rusia-Eurasia de Chatham House, en declaraciones a Business Insider.

Ucrania pidió armas… y acabó fabricándolas



Desde el inicio de la guerra, Kiev reclamó repetidamente armamento clave como misiles de largo alcance, tanques modernos, aviones de combate y sistemas avanzados de defensa aérea. Sin embargo, gran parte de ese material llegó tarde y en cantidades insuficientes, fue limitado políticamente o se rechazó inicialmente.

La consecuencia fue que Ucrania tuvo que improvisar. Según Michael Clarke en palabras al mismo medio, “si hubieran contado con más equipamiento del que necesitaban, no se habrían visto obligados a desarrollar su propio material con tanta urgencia”.

Los drones cambiaron la guerra



La innovación más visible ha sido el desarrollo masivo de drones. Ucrania ha utilizado drones FPV de bajo coste, municiones merodeadoras, drones navales e interceptores, y sistemas autónomos terrestres. Es la guerra del siglo XXI y este conflicto, que ya tiene más de cuatro años está redefiniendo el combate moderno.

Lo ha hecho a una escala sin precedentes en Occidente. La lógica fue simple: faltaba artillería, escaseaban los misiles, había pocas defensas aéreas... Los recursos eran limitados, así que Ucrania apostó por soluciones más baratas, más rápidas de fabricar y más fáciles de reemplazar.

Ataques baratos contra objetivos estratégicos



Uno de los cambios más importantes fue el uso de drones baratos para atacar bases aéreas rusas, golpear refinerías y depósitos de combustible, destruir buques en el mar Negro y saturar defensas enemigas.

Especialmente relevantes han sido los drones navales, capaces de destruir o dañar embarcaciones rusas con un coste mínimo comparado con armamento convencional. Hoy, varios países estudian copiar este modelo de guerra asimétrica.

Los drones interceptores: la solución a la escasez



Otro ejemplo son los drones diseñados para derribar drones enemigos. Ucrania desarrolló esta tecnología porque sus sistemas antiaéreos eran insuficientes. Los misiles de defensa aérea son extremadamente caros y Rusia intensificó ataques masivos con drones baratos.

Según Giles, “Ucrania tuvo que desarrollar sus propias técnicas para hacer frente a este nuevo aspecto de la guerra”. La diferencia económica es enorme: un misil antiaéreo avanzado puede costar cientos de miles de euros, mientras que un dron interceptor cuesta solo una pequeña fracción.

Robots terrestres y guerra automatizada

La innovación no se limita al aire. El ejército ucraniano ya utiliza robots terrestres armados, vehículos autónomos de evacuación y plataformas no tripuladas de apoyo logístico. Lo último en tecnología para igualar a un ejército menos poderoso frente al supuestamente más fuerte.

Estos sistemas surgieron también por necesidad ante la escasez de blindados, las altas pérdidas humanas y la dificultad para reemplazar vehículos pesados. Aunque no sustituyen completamente a los tanques, tienen grandes ventajas: son mucho más baratos, se producen rápidamente y reducen riesgos para soldados.

Occidente ahora quiere aprender de Ucrania



Suena duro, pero tener una guerra de la que no formas parte, al menos sobre el terreno, te hace aprender desde fuera por si en un futuro tú estás metido en un conflicto. En este caso, lo que comenzó como improvisación se ha convertido en una referencia militar internacional.

Hoy la OTAN estudia tácticas ucranianas, empresas occidentales colaboran con fabricantes ucranianos y los ejércitos aliados usan experiencia ucraniana en entrenamientos. Muchos responsables militares occidentales reconocen que Ucrania innova más rápido, actualiza tecnología en semanas, no en años, y produce soluciones mucho más baratas. La necesidad hecha virtud y más cuando ves invadido tu país.

El exgeneral australiano Mick Ryan también habló para Business Insider, donde indicó que cree que muchas de estas innovaciones quizá nunca habrían aparecido si Kiev hubiera recibido desde el principio todas las armas solicitadas.

Pese a todo, Ucrania sigue necesitando apoyo occidental, con aviones de combate, defensa aérea avanzada y financiación militar. Sin embargo, el objetivo ha cambiado. Según Clarke “esperan poder depender de Occidente para obtener dinero en efectivo y préstamos, en lugar de para obtener tecnología militar”, para así fabricar cada vez más armas propias, exportar tecnología militar y convertirse en potencia industrial de defensa.