Bienvenidos a la "Nueva Rusia": cómo el Kremlin está transformando la Ucrania ocupada

El presidente ruso Vladimir Putin ofrece su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025.

Trenes en llamas, vías férreas ardiendo, humo negro. Vídeos publicados en internet por combatientes ucranianos documentan sus repetidos ataques de sabotaje contra la vasta red ferroviaria que Rusia está construyendo en los territorios ucranianos ocupados. Sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes para frenar la rápida expansión industrial de Moscú.

Los ataques contra las cadenas de suministro rusas han tenido escaso impacto, y el creciente control ruso está sofocando los esfuerzos de la oposición, declaró Orest, un combatiente ucraniano que utilizó su nombre en clave militar por motivos de seguridad mientras opera tras las líneas enemigas en la región de Donetsk. "El ferrocarril tiene cientos de kilómetros de longitud", declaró a Reuters. "Por desgracia, no somos todopoderosos".

Según el Kremlin, estas regiones ocupadas representan la "Novorossiya": la Nueva Rusia. Y bulle de actividad.

Mientras Moscú libra una guerra devastadora contra las fuerzas ucranianas en el oeste, invierte cientos de millones de dólares en un ambicioso proyecto de desarrollo de infraestructura de transporte y comercio en las zonas que ha ocupado en el este y el sur, según una investigación de la citada agencia.

Este derroche de dinero, que supera con creces los fondos de desarrollo destinados a otras regiones rusas, facilita el transporte de tropas y equipo militar, así como de cereales y recursos minerales, según revela el informe. Los proyectos de construcción también responden a un objetivo a largo plazo de Moscú: integrar los territorios ocupados a Rusia, incluida la región del Donbás, cuyo destino es crucial en las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El reportaje de Reuters ofrece la primera imagen detallada de la transformación de la Ucrania ocupada por Rusia. Este análisis se basa en el estudio de miles de imágenes satelitales, documentos oficiales de licitación rusos, declaraciones públicas, datos de exportación y transporte de mercancías, así como en entrevistas con más de treinta funcionarios ucranianos y antiguos residentes de las zonas ocupadas.

Al ser preguntado sobre el desarrollo de infraestructuras rusas en los territorios ocupados, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski puso Crimea como ejemplo, afirmando que las inversiones rusas allí son una "fachada" que no beneficia a los residentes de la península ucraniana, anexionada por Moscú en 2014. "No parece un moderno centro turístico", declaró en una entrevista. "Está todo militarizado". La oficina de Zelenski no respondió a la solicitud de comentarios sobre las conclusiones completas de la investigación.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump está trabajando arduamente para poner fin a la guerra y desea acabar con la matanza sin sentido.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró, por su parte, que los cuatro territorios son parte integral de la Federación Rusa y "súbditos de Rusia", y añadió: "Así lo establece la Constitución del país".

El tren de pasajeros Kyiv-Kramatorsk, frecuentemente utilizado por soldados y sus familias para llegar al frente, tras ser alcanzado por un dron ruso el 28 de agosto de 2025 en Kiev.. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

La clave del tren y los recursos

Las obras del llamado sistema ferroviario de Novorossiya avanzan a buen ritmo. Este sistema incluye una línea planificada de 525 kilómetros, cuya construcción comenzó en 2023, un año después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. La ruta atravesará las regiones de Donetsk y Luhansk, que conforman el Donbás, así como Zaporiyia y Jersón.

Mientras tanto, la autopista de Novorossiya se abre paso a través de estos territorios ocupados como parte del circuito de autopistas de 1400 kilómetros conocido como el "Anillo de Azov", que conectará estas regiones con Rusia y la estratégicamente importante Crimea.

Los puertos ucranianos ocupados, que permanecieron prácticamente inactivos durante los primeros años de la guerra, han sido rehabilitados y reabiertos bajo bandera rusa en el mar de Azov, que conecta con el mar Negro. Imágenes satelitales tomadas el pasado agosto de la ciudad de Mariúpol, en Donetsk, muestran una nueva instalación con cúpula plateada, del tamaño aproximado de un campo de fútbol, que surgió en los muelles durante la ocupación rusa. También se observa cerca una montaña de lo que parece ser carbón, a punto de ser exportado.

El análisis satelital, realizado por Reuters, utilizó un modelo de aprendizaje automático para examinar miles de imágenes ópticas y de radar e identificar importantes obras de construcción. Se constató que entre 2022 y 2025 se construyeron, repararon o modernizaron más de 2.500 km de vías férreas, autopistas y carreteras en los cuatro territorios ocupados y las zonas rusas adyacentes a las que están conectados.

La magnitud de la inversión y la naturaleza a largo plazo de los proyectos de infraestructura demuestran que el Kremlin no tiene intención de devolver los territorios a Ucrania como parte de ningún futuro acuerdo de paz, según Karolina Hird, investigadora de seguridad nacional en el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington.

"La forma en que Rusia invierte fuertemente en la industria y la economía de la Ucrania ocupada, para obtener beneficios de la ocupación, también vincula financieramente a Ucrania con Rusia", afirmó.

Estas son noticias desalentadoras para Ucrania y sus aliados europeos. Han insistido en que Moscú devuelva los territorios capturados y han rechazado categóricamente las peticiones estadounidenses para que Kiev ceda el control de todo el Donbás como parte de cualquier acuerdo para poner fin al conflicto de cuatro años.

Moscú también ha puesto a la venta decenas de valiosos activos en las zonas ocupadas, según muestran documentos de subastas estatales rusas. Entre ellos se incluyen minas y tierras agrícolas, como los derechos para explotar uno de los mayores yacimientos de oro de Ucrania, que fueron adquiridos por una empresa minera rusa en abril de 2025.

El Ministerio de Transportes ruso y Ferrocarriles de Novorossiya, una empresa estatal rusa creada en 2023 para supervisar la construcción y el mantenimiento ferroviario en los territorios ocupados, no respondieron a las preguntas sobre el progreso de los proyectos de infraestructura.

Dinero para el sueño zarista

Moscú no oculta su reivindicación histórica sobre el este y el sureste de Ucrania ni su ambición de reintegrar estas regiones a lo que considera su patria. El presidente Vladimir Putin tiene grandes planes para "Novorossiya", un término del pasado imperial zarista ruso que los nacionalistas modernos utilizan para describir estos territorios.

Rusia ha destinado aproximadamente 11.800 millones de dólares de fondos federales al desarrollo de los cuatro territorios ucranianos ocupados entre 2024 y 2026, como parte de un programa de proyectos prioritarios de desarrollo nacional, según un análisis de Reuters de datos gubernamentales publicados en línea. Esta cantidad es casi tres veces superior al total asignado a otras 20 regiones federales que también participan en proyectos similares, según muestran los datos.

Putin expuso su visión para estos territorios en un discurso público el 30 de septiembre, con motivo del tercer aniversario de su "reunificación" con Rusia. El presidente afirmó que las regiones habían sufrido los estragos de la guerra y décadas de abandono, y que Rusia había construido 6.350 kilómetros de carreteras en los últimos tres años.

"Se ha puesto en marcha un programa a gran escala de desarrollo socioeconómico, esencialmente un programa para revitalizar nuestras tierras ancestrales e históricas rusas", declaró Putin.

"Se ha puesto en marcha un programa a gran escala de desarrollo socioeconómico, esencialmente un programa para revitalizar nuestras tierras ancestrales e históricas rusas"

Moscú controla actualmente cerca de una quinta parte de Ucrania, incluyendo la mayor parte de cuatro regiones: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson. Y ha reclamado formalmente la totalidad de los cuatro territorios como parte de Rusia.

La anexión rusa de estos territorios ha sido condenada por Ucrania y sus aliados occidentales como una apropiación ilegal de tierras.

Según las autoridades locales y de Moscú, las nuevas conexiones viales y ferroviarias en construcción ya permiten que los vehículos y trenes que transportan personas y mercancías dentro y fuera de Ucrania eviten el Puente de Crimea. Este puente era anteriormente la única conexión vial y ferroviaria de Rusia con Crimea, lo que permitía el transporte de tropas, combustible y equipo a Ucrania a través de la península. Se ha convertido en un punto crítico para los flujos militares y comerciales rusos, y los repetidos ataques ucranianos han provocado retrasos e interrupciones.

Dos personas observan desde lejos el puente de Crimea, en una imagen de archivo. Getty images

Vadym Skibitskyi, subdirector de la agencia de inteligencia militar ucraniana HUR, que ha estado monitoreando la actividad enemiga, afirmó que Rusia se centra en desarrollar cadenas de suministro para apoyar su esfuerzo bélico.

"La consideración más importante para los rusos es la infraestructura. Es la infraestructura de transporte", añadió.

Nuevas líneas vistas desde el espacio

Desde 2023, Rusia ha invertido alrededor de 425 millones de dólares en la construcción y el mantenimiento de la red ferroviaria en los territorios ocupados, según declaraciones publicadas en línea por Ferrocarriles Novorossiya y el organismo regulador ferroviario ruso en agosto del año pasado.

El proyecto principal es la línea ferroviaria que conectará el sur de Rusia con Crimea a través de los territorios ocupados, según el medio oficial de comunicación del gobierno ruso. No se especificó el costo total previsto.

Imágenes satelitales tomadas entre julio de 2023 y noviembre de 2025 muestran el proceso gradual de construcción de un nuevo tramo de la línea, una conexión de 60 km entre las ciudades de Novoselivka y Kolosky, en la región de Donetsk, al norte de Mariúpol.

Un funcionario de inteligencia ucraniano que monitorea la actividad rusa afirmó que esta conexión es un ejemplo de cómo Rusia está construyendo nuevas líneas ferroviarias más lejos del frente, a una distancia más segura de posibles ataques ucranianos, para transportar municiones y vehículos militares a sus tropas de forma segura. Reuters no pudo determinar si la línea está en funcionamiento.

El programa de carreteras ruso también está absorbiendo cientos de millones de dólares, liderado por el proyecto de la autopista Novorossiya, según muestran los documentos de licitación estatales.

Según el sitio web estatal de contratación pública de Rusia, se han adjudicado a contratistas un total de 20 licitaciones relacionadas con la construcción de la autopista, por un valor superior a los 214 millones de dólares. Los proyectos abarcan desde estudios de ingeniería hasta el mantenimiento de puentes. El Ministerio de Transportes ruso anunció a finales del año pasado que se invertirían 123 millones de dólares adicionales en la carretera en 2026.

Más rápido que Crimea

La ruta combina carreteras nuevas y mejoradas para conectar tramos de autopistas existentes. Una vez terminada, tendrá una longitud de 630 kilómetros, según la agencia federal de carreteras y el Ministerio de Transporte de Rusia. No han proporcionado una fecha de finalización prevista.

La construcción y reparación de puentes e intercambiadores, la ampliación de carreteras e incluso la limpieza de la vegetación a lo largo de las mismas son visibles en imágenes satelitales.

Según un análisis de Reuters, los equipos de construcción de carreteras han completado la mayor parte de un tramo de 100 kilómetros entre Taganrog, en el suroeste de Rusia, y cerca de Manhush, en la Donetsk ocupada. Rusia también está construyendo una importante carretera de circunvalación alrededor de Mariúpol, que quedó prácticamente arrasada por los combates al inicio de la guerra, según el análisis.

La autopista Novorossiya forma parte del gigantesco Anillo de Azov que atraviesa los territorios ocupados. Funcionarios rusos afirman que planean completar esa autopista en 2030, conectando Rostov del Don (Rusia) con Mariúpol (Donetsk) y ciudades de Zaporiyia y Crimea.

Olha Kuryshko, representante presidencial de Ucrania para Crimea, encargada de velar por los derechos de los ucranianos residentes en la región, declaró que el impulso ruso para desarrollar infraestructura económica en el este y el sur de Ucrania es similar al que Rusia llevó a cabo en la Crimea anexionada, con la diferencia de que esta vez se está desarrollando mucho más rápido.

Tras la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014, Rusia emprendió una serie de ambiciosos proyectos, entre ellos el Puente de Crimea, una monumental vía férrea y de carretera de 19 kilómetros, así como una nueva autopista y dos centrales eléctricas para garantizar un suministro eléctrico estable a la península tras la anexión, cuando la región quedó aislada del suministro energético ucraniano.

"Según nuestro análisis, los rusos han logrado tanto en tres años de ocupación de los nuevos territorios como en diez años en Crimea", afirmó Kuryshko. "Lo han llevado a cabo con tanta rapidez, han gastado tanto dinero y han llevado todo a un nivel superior al de Crimea", añadió. "Crimea fue su campo de entrenamiento".

"Según nuestro análisis, los rusos han logrado tanto en tres años de ocupación de los nuevos territorios como en diez años en Crimea"

Puestos de control

Rusia también ha tomado medidas para controlar los puertos ucranianos ocupados en el mar de Azov, un mar interior poco profundo que limita con Rusia y Ucrania y que conecta con el mar Negro a través del estrecho de Kerch. El mar de Azov ha sido una importante ruta comercial durante siglos.

En agosto, Moscú añadió Mariúpol y Berdiansk, en el mar de Azov, a una lista pública de puertos rusos abiertos a buques internacionales, una medida que Kiev denunció. Ambos puertos están siendo dragados y los canales que los conectan se están profundizando y ensanchando para permitir la navegación de buques de mayor tamaño. Estos proyectos se encuentran entre las licitaciones de construcción para los dos puertos, por un valor superior a 13 millones de dólares, que se han publicado en el sitio web de contratación pública del Estado ruso desde 2023.

Dos veteranos estibadores de Mariúpol, que hablaron bajo condición de anonimato, declararon a Reuters que el puerto ha experimentado un aumento significativo de actividad en los últimos meses. Según indicaron, los buques entran y salen cargados de grano y carbón, aunque añadieron que la actividad se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

Entre julio y noviembre del año pasado, se registraron 18 buques de carga operados por compañías rusas y extranjeras que zarparon de los puertos de Mariúpol y Berdiansk, la mayoría con destino a puertos turcos, según un análisis de los datos de seguimiento de buques de LSEG. Reuters no pudo determinar qué transportaban los buques. Las autoridades turcas no respondieron a la solicitud de comentarios sobre los trayectos.

En 2024, ningún buque entró ni salió de los dos puertos, según datos de LSEG.

Los rusos están extrayendo valiosos recursos naturales de los territorios ocupados. Los datos de aduanas rusas, proporcionados por un proveedor de datos comerciales, muestran que entre marzo de 2022 y marzo de 2025, se exportaron desde las regiones ocupadas al menos 508.500 toneladas métricas de carbón, coque y antracita por un valor de 13,2 millones de dólares. Los principales compradores de carbón ucraniano durante ese período fueron empresas comerciales de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según los datos. La mercancía también se envió a empresas de India, Indonesia, Egipto y Argelia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia afirmó que las relaciones comerciales del país se llevan a cabo mediante mecanismos transparentes y que importa carbón de varios países, entre ellos Rusia, Australia y China. Ninguno de los demás países de destino respondió a las solicitudes de comentarios.

Y el oro...

Moscú también ha estado expandiendo su control sobre los recursos naturales de los territorios ucranianos anexionados mediante subastas estatales.

Decenas de activos, desde minas hasta canteras y tierras agrícolas, se están subastando en plataformas estatales en línea, según documentos públicos revisados por Reuters. Entre los activos vendidos hasta la fecha se encuentran los derechos para extraer arenisca, piedra triturada, granito y creta de cuatro minas en la región de Luhansk.

Una de las ventas más importantes hasta el momento ha sido la de los derechos para explotar la mina de oro Bobrykivske en Luhansk. Fue adquirida por 9,7 millones de dólares por Alchevskpromgroup, controlada por la minera rusa Polyanka, según los documentos de la venta. Polyanka explota principalmente minas en el extremo oriente de Rusia.

Las reservas de Bobrykivske contienen aproximadamente 1,64 toneladas de oro, cuyo valor ascendería a casi 260 millones de dólares según los precios actuales al contado, de acuerdo con los documentos de la subasta.

La empresa minera australiana Korab Resources había estado desarrollando el yacimiento. Sin embargo, Korab detuvo sus trabajos en 2014 cuando la zona fue tomada por separatistas respaldados por Rusia, lo que le impidió acceder a la región, que quedó bajo sanciones occidentales. En consecuencia, la empresa amortizó el valor del proyecto, según el presidente ejecutivo Andrej Karpinski y los registros corporativos ucranianos disponibles públicamente.

Una imagen satelital tomada del yacimiento en septiembre mostraba lo que parecían ser huellas de neumáticos alrededor del sitio. Al ser consultado por Reuters sobre la comparación de la imagen con tomas realizadas en junio de 2024, Karpinski declaró que los trabajos ya habían comenzado. Señaló lo que parecía ser una excavadora en la fosa principal y contenedores de transporte colocados al pie de un montón de rocas extraídas de la mina.

Alchevskpromgroup, Polyanka y el Ministerio de Recursos Minerales de Rusia no respondieron a las preguntas relacionadas con la venta de Bobrykivske ni sobre si los trabajos habían comenzado en el yacimiento.

Hird, del Instituto para el Estudio de la Guerra, afirmó que la ocupación de un territorio tan extenso conlleva costos significativos. La capacidad de Rusia para aprovechar los recursos naturales e industriales de estas regiones podría resultar crucial para sus finanzas, gravemente afectadas por el esfuerzo bélico y las sanciones internacionales, añadió.

"Esto podría inclinar la balanza hasta el punto en que la ocupación se vuelva rentable para Rusia", declaró Hird.