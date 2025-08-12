Ucrania encuentra una nueva forma de luchar contra drones tras dar un lavado de cara militar a aviones agrícolas

Cazas F-16 sobrevuelan el frente de la guerra de Ucrania, en una imagen de archivo.

Con el paso de los meses de guerra, Kiev acondiciona su material militar para resistir en el frente. De este modo, Ucrania hace uso de aviones agrícolas como cazas en el frente de la guerra. Se trata de los Z-37T, unas aeronaves que se utilizaban anteriormente para el control de plagas, entre otras cosas.

Según publica el medio danés Flugrevue, que ha tenido acceso a algunos vídeos publicados en redes sociales, los aviones portan misiles R-73 debajo del ala. Además, al igual que en la invasión de Normandía de 1944, el avión lleva rayas blancas de identificación en el fuselaje trasero para evitar el bombardeo de sus propias fuerzas.

Asimismo, los expertos del digital suponen que la máquina ha sido modificada para interceptar drones de ataque y reconocimiento rusos. "El proyecto ilustra el ingenio de los ingenieros ucranianos", reza la publicación.

Sin embargo, las versiones militares de aeronaves agrícolas "no son infrecuentes". De acuerdo a la información difundida, la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en servicio una variante del Air Tractor AT-802.

En cuanto al misil que porta la aeronave ucraniana reacondicionada, el R-73, es un arma guiada por infrarrojos para objetivos de corto alcance: hasta 30 kilómetros. El arma entró originalmente en servicio del ejército de la Unión Soviética en la década de los ochenta y hoy en día se utiliza en casi todos los aviones de combate de las fuerzas rusas.

El hecho de montar misiles en la aeronave era algo que sus diseñadores checoslovacos ni se imaginarían. Tal y como reza la publicación, el diseño se basa en el Z-37 Čmelák (Abejorro), que fue creado en los años 60 en una colaboración entre Let y Moravan y las primeras unidades despegaron por primera vez en 1981.