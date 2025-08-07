Un aficionado de Lego se queda sin su set limitado de 30.000 piezas y la compañía le recompensa con un tesoro para los coleccionistas

Un reciente error logístico en el popular Programa de Diseñadores BrickLink obligó a LEGO a cancelar numerosos pedidos sin previo aviso, decepcionando a ciento de fans, que no dudaron en mostrar su indignación en redes sociales.

A principios de julio de 2025, LEGO lanzó la cuarta serie del programa BrickLink, una iniciativa que permite a diseñadores independientes presentar sus propias creaciones, que luego se financian de forma colectiva y se producen en ediciones muy limitadas. Estos sets se han convertido en objetos de culto para coleccionistas por su originalidad y escasez.

El problema surgió cuando LEGO optó por producir la misma cantidad de unidades para cada uno de los cinco sets seleccionados, sin considerar las diferencias de demanda entre ellos. Como resultado, los modelos más populares se agotaron rápidamente, lo que llevó a la cancelación masiva de pedidos ya confirmados, causando malestar en los compradores.

Una grata sorpresa en medio de la controversia

Uno de los afectados, un usuario llamado 'Misunderstoodemo', ha compartió su experiencia en Reddit, de la que se ha hecho eco Jeux Video. Aunque su pedido fue cancelado, recibió un inesperado paquete por parte de LEGO: un set exclusivo denominado 'BrickLink 25th Anniversary Giveaway', enviado a modo de disculpa.

Si bien no era lo que había pedido, el set recibido es una auténtica joya para los coleccionistas. Con una tirada extremadamente limitada, su valor en plataformas de reventa ya ronda los 200 dólares (unos 170 euros). Aunque la cancelación fue decepcionante, el regalo fue una grata sorpresa.