Un agente de emergencias señala que la 'bacteria come carne' está detrás de un simple corte muy común en verano

Con la llegada del verano, muchos aprovechan para ponerse al día con su depilación. Ya sea con láser, cremas depilatorias o cuchillas, cada opción tiene sus riesgos. Sin embargo, una advertencia reciente de Miguel Assal, agente de Emergencias, resalta un peligro que puede estar oculto en una de las prácticas más comunes: el uso de cuchillas para depilarse. "Un pequeño corte puede ser el causante", alerta.

Según Assal, la fascitis necrosante, conocida popularmente como la "bacteria come carne", es una infección grave que puede surgir de un simple corte, sobre todo si se utiliza una cuchilla sucia o reutilizada sin desinfectarla correctamente. Aunque su nombre suene aterrador, esta bacteria no devora la carne literalmente, sino que destruye rápidamente los tejidos subcutáneos como músculos, nervios y grasa. En cuestión de días, si no se detecta a tiempo, la infección puede convertirse en un problema potencialmente mortal.

Un caso reciente que ha alarmado a los expertos es el de una mujer que sufrió la amputación de una pierna tras un pequeño corte mientras se depilaba. El uso de una cuchilla no desinfectada fue el probable punto de entrada para la peligrosa bacteria, que comenzó a destruir su tejido de forma vertiginosa.

Los síntomas iniciales de la fascitis necrosante suelen parecerse a los de cualquier infección común: dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón. Sin embargo, la infección avanza rápidamente, y si no se trata con urgencia, puede desencadenar en septicemia, una condición letal. Por eso, los expertos insisten en la importancia de acudir rápidamente a urgencias ante cualquier sospecha de infección, especialmente si el dolor aumenta o la piel se vuelve de color púrpura o negra.

Además de los cortes causados por la depilación, esta bacteria también puede ser contraída a través de alimentos o bebidas contaminadas, e incluso en ambientes de agua estancada. Por ejemplo, el caso de Ángel Llácer, quien sufrió una grave infección tras consumir mariscos contaminados.

¿Cómo protegerse de la 'bacteria come carne'?

Para evitar exponerse a esta infección peligrosa, Assal da una serie de recomendaciones:

No reutilizar cuchillas sin desinfectarlas: Este es uno de los errores más comunes que pueden llevar a la infección. Siempre limpia bien la cuchilla antes de usarla.

Este es uno de los errores más comunes que pueden llevar a la infección. Siempre limpia bien la cuchilla antes de usarla. Evitar bañarse en aguas estancadas: Lugares como ríos, lagos o piscinas no desinfectadas pueden ser un foco de bacterias.

Lugares como ríos, lagos o piscinas no desinfectadas pueden ser un foco de bacterias. Precaución con mariscos y pescados crudos: Asegúrate de que los alimentos estén correctamente cocinados y no estén contaminados.

Asegúrate de que los alimentos estén correctamente cocinados y no estén contaminados. No usar cuchillas si tienes heridas abiertas: Los cortes o arañazos son puertas de entrada para las bacterias, especialmente si no están bien desinfectados.

Con unas simples precauciones, puedes evitar que un corte aparentemente insignificante se convierta en una grave emergencia.