Un albañil cobra 60.000 euros por error, se niega a devolverlo y todo acaba con un juzgado: "Se me fue el dedo"

Una historia que prueba la importancia de revisar bien los dígitos cuando se hace una transferencia. Sobre todo si se trata de arcas locales. Un albañil recibió un ingreso de 60.560 euros tras realizar un trabajo para el Ayuntamiento de Castejón de Alarba (Calatayud), en abril de 2023. Pero por aquellas obras debía cobrar 6.050 euros.

Así lo recoge Aragón Digital en una información en la que indica que se trató de un error, por parte del secretario municipal y el por aquel entonces alcalde, a la hora de introducir la cuantía de pago. Se le coló un '6' de más, pero el trabajador se negó a devolver los 54.510 euros restantes y ahora será juzgado por delito de apropiación indebida.

El caso de este municipio de menos de un centenar de habitantes se dirime en la Audiencia Provincial de Zaragoza. "A mí se me fue el dedo, fue un error de transcripción", esgrimió el secretario municipal, según el citado medio, añadiendo que "es muy difícil encontrar empresas para poder hacer obras en esta zona, y en el caso de que acepten, muchas veces se van cuando se hace efectivo el plazo de tiempo y se quedan las obras sin terminar".

El acusado se defiende: "Pensaba que ese era el dinero que me debía el alcalde"

La obra consistió en la construcción de un muro de contención. Por su parte, el acusado alegó que llevaba haciendo trabajos para el Ayuntamiento de Castejón de Alarba desde el 2022. También afirmó que la tónica era la de "quedarse siempre corto con el presupuesto que le daba el consistorio para las obras". Por ese motivo, "tenía que poner dinero de su bolsillo para finalizar los trabajos o bien para comprar herramientas".

"Pensaba que ese era el dinero que me debía el alcalde de deudas de obras atrás", justificó el acusado, que según la citada información, no ha podido acreditar legalmente esas supuestas deudas. Por otro lado, el secretario municipal reconoció que no fue consciente del error hasta dos semanas más tarde. Y el ex alcalde relató que se lo trasladaron al obrero en repetidas ocasiones: "Le pedimos un montón de veces que devolviera el dinero, tanto de palabra como por teléfono, hasta que ya pusimos dos denuncias en la Guardia Civil".