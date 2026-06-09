Gabriel Plaza, el alumno de 10 de Madrid que eligió Filología Clásica: "Las humanidades proporcionan unas habilidades que sirven para todo en la vida"

En el año 2022, Gabriel Plaza llamó la atención de los medios de comunicación a nivel nacional tras conseguir un 10 en la Selectividad de Madrid. Gracias a su nota, podía entrar en la carrera universitaria que quisiera y el estudiante se decantó por hacer Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid.

Estudiar una carrera de humanidades cuya nota de acceso era de solo un cinco hizo que muchas personas le criticaran. La situación llegó hasta tal punto que el joven decidió cerrar su cuenta en la red social X (en ese momento denominada Twitter).

Cuatro años después y con su carrera universitaria prácticamente completada con una nota media de nada más y nada menos que 9,97, Gabriel Plaza ha concedido una entrevista a El País.

El joven ha aprovechado la conversación para realizar un alegato en defensa de las humanidades. "Sobre la utilidad de las carreras me pregunto: ¿útil para qué o para quién?", ha comenzado expresando.

"Ahora que se habla tanto de las habilidades transversales, la traducción te sirve para desarrollar métodos de razonamiento y, hay tanto que hacer en el cuatrimestre, que aprendes a gestionar proyectos. O en el análisis de textos, desarrollamos una visión crítica. Las humanidades proporcionan unas habilidades que sirven para todo en la vida. Por eso se emplean en empresas de IA", ha subrayado Gabriel Plaza.

"No nos espera un futuro horrible"

Muchos le criticaron por, en teoría, estudiar una carrera universitaria con pocas salidas laborales. Sin embargo, eso no es verdad. "No nos espera un futuro horrible. Según nos han dicho profesores, y también sé por otros compañeros ya graduados en Clásicas, hay mucha necesidad de profesores de instituto", ha destacado.

En ese sentido, Plaza ha añadido que "se está jubilando la generación del baby boom. No es solo que se estén quedando plazas sin cubrir en las oposiciones, sino que la gente ya empieza a trabajar sin tener el máster de Formación del Profesorado".

"Que una carrera tenga una nota de acceso alta significa que tiene más demanda, no que las expectativas vayan a ser mejores", ha dejado claro el brillante estudiante.