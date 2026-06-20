Un banquero millonario con vínculos con la realeza europea, detenido como sospechoso del misterioso caso del 'empujador de Putney'

Un banquero multimillonario descendiente de la realeza, principal sospechoso del caso "empujador de Putney". La policía de Reino Unido ha detenido este lunes a este alto ejecutivo británico en su casa de Londres, tal y como ha podido avanzar en exclusiva Daily Mail. Se trata del director de un popular banco privado y ex oficial condecorado del Ejército británico que sirvió en varios conflictos importantes.

Tal y como se explica en la publicación, este esperado arresto se ha producido casi diez meses después los hechos. Un corredor anónimo empujó a un peatón a la carretera donde por poco no es atropellado por un autobús de dos plantas. El horrible incidente ocurrió el 5 de mayo de 2017 y se hizo viral en las redes sociales de ese país.

Durante la investigación, los agentes encargados del caso entrevistaron a más de 50 hombre y arrestaron a tres sospechosos, incluido un banquero de inversión estadounidense que pudo demostrar que estaba en su país de origen en el momento en el que sucedieron los hechos. Nunca se llegó a acusar a ningún sospechoso por falta de pruebas, y los meses pasaban acompañados de críticas.

Finalmente, la investigación se cerró en 2018 antes de que surgieran nuevas informaciones que condujeron al dramático desarrollo actual.

El arresto

"El lunes 15 de junio, un hombre de 44 años fue arrestado bajo sospecha de intento de lesiones graves", se lee en el comunicado policial recogido en el medio de comunicación. Posteriormente, "fue llevado a custodia policial, donde permanece". "El arresto se refiere a un incidente ocurrido el 5 de mayo de 2017, cuando una mujer fue empujada hacia el camino de un autobús en el puente de Putney", continúa.

Ese día, la mujer caminaba sobre el enclave cuando recibió el impacto del corredor. "Había espacio de sobra en la acera para que pudiera rodearla con seguridad, pero en su lugar el hombre la empujó con fuerza a la carretera", reza la publicación. Afortunadamente, unos centímetros salvaron a la mujer de ser atropellada por el autobús de dos plantas.

Lo más destacable del suceso es que el presunto autor de los hechos continuó su carrera "sin mirar atrás ni un instante". En ese momento, fue descrito como un hombre blanco de entre treinta y mediados años, de complexión robusta y pelo corto y castaño. Llevaba una camiseta gris y pantalones cortos azul oscuro.

Vínculos con la casa Windsor

Según ha podido confirmar Daily Mail, el presunto autor de los hechos tiene vinculos familiares con la casa real británica y con otras dinastías reales europeas. Desde que dejó el Ejército británico, ha disfrutado de "una exitosa carrera" en la vida empresarial de Londres y "asesora a una serie de personas e instituciones de alto patrimonio".