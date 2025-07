Un británico avisa a sus compatriotas sobre el único tipo de taxi que deben montarse en Benidorm

Cada año, miles de ciudadanos del Reino Unido eligen Benidorm como alternativa al clima lluvioso de las islas. Con más de 300 días de sol al año y una temperatura media que ronda los 20º C, el municipio presume de una oferta gastronómica mediterránea y costes de vida inferiores a los de otras ciudades españolas. La ciudad alicantina acoge anualmente a 800.000 ciudadanos británicos que vienen a disfrutar de sus playas de arena fina.

No obstante, aunque son muchos los que llevan viniendo aquí durante los últimos años, la ciudad todavía aguarda secretos desconocidos hasta para los más veteranos. Por ello, en un vídeo que ya acumula miles de reproducciones en TikTok, el influencer británico Harry Tokky ha lanzado una advertencia a sus compatriotas sobre el único vehículo de transporte que deben usar en sus desplazamientos por Benidorm para evitar sorpresas desagradables.

Harry, conocido en la plataforma de vídeos cortos por su contenido de la ciudad alicantina, asegura que muchos turistas desconocen aún cómo distinguir el servicio oficial de taxi de otras opciones menos fiables. El creador de contenido explica que "en Benidorm sólo hay un tipo de taxi al que se debe subir", y son "coches blancos con una franja azul en el medio". Esta sencilla pero efectiva señalización ayuda a evitar posibles engaños o sobreprecios.

Ir a lo seguro

Este es el diseño oficial de los vehículos autorizados por el ayuntamiento. Además, explica que en el techo suelen llevar un dispositivo luminoso: verde cuando está libre y rojo cuando ya está ocupado. Según el tiktoker, estos vehículos cuentan con tarifas oficiales y garantizan un trayecto cómodo y seguro frente a los denominados “taxis falsos” que, asegura, circulan por algunas zonas concurridas de turistas.

Harry señala que estos automóviles están regulados, respetan la normativa local y, sobre todo, brindan un servicio fiable. Además, resalta que el trato suele ser cordial y el trayecto predecible, sin sorpresas ni cambios sospechosos de ruta. En definitiva, optar por uno de estos taxis garantiza una experiencia tranquila, algo muy valioso cuando uno está de vacaciones y no está tan alerta como de costumbre.

Usar vehículos no identificados puede suponer sobreprecios o, en casos extremos, riesgos de seguridad. Esto ocurre con los “taxis pirata” o taxis ilegales que, aunque puedan parecer una opción rápida, suelen entrañar problemas: no están registrados, no tienen seguro de pasajeros, ni se rigen por tarifas reguladas. Por ello, Harry recomienda siempre acudir a los vehículos autorizados por el propio ayuntamiento de la región.