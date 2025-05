Un cardenal español en el cónclave amenaza con fugarse en caso de ser elegido papa

El arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, originario de Vélez-Rubio (Almería) y uno de los siete cardenales españoles que participarán en el próximo Cónclave para elegir al nuevo papa, ha dejado claro que no aspira a ocupar dicho cargo. En tono de broma, ha afirmado que "habría que estar loco. Hay que estar enfermo para desear ser papa, enfermo mental o espiritual".

Durante una entrevista con RTVE recogida por Europa Press, López Romero ha explicado que asumir el papel de Obispo de Roma "sobrepasa a cualquier persona" y que, por tanto, querer ocupar ese puesto indicaría que uno "está mal de la cabeza y no se da cuenta de lo que implica, o bien está mal del corazón y ambiciona poder".

De hecho, en una entrevista con Il Messaggero amenazó de broma con esconderse: "Si veo el peligro de ser elegido en el Cónclave, empiezo a huir y me encuentran en Sicilia". Ya en tono más serio ha matizado después que, aunque no lo busque, si "la Iglesia lo pide" y "los hermanos cardenales" lo eligen, "no se puede decir" que no está disponible.

"Esa es otra actitud, pero desearlo y pretenderlo no existe entre nosotros aunque mucha gente no se lo crea", ha recalcado, diferenciando así el proceso eclesial de otros ámbitos como la política, donde los candidatos sí se postulan activamente.

Al ser mencionado como uno de los favoritos en algunas quinielas, López Romero ha recordado el viejo dicho: "Quien entra al cónclave papa, sale cardenal". Y ha añadido: "Como yo no tengo ninguna pretensión, es más, no me vería jamás en ese rol, pues que se hable de mí en estos inicios quiere decir que no caerá esa pesada carga sobre mis espaldas."

Respecto a las especulaciones de los medios, el arzobispo ha aconsejado tomarlas con humor, señalando que en este tipo de elecciones "no hay lógica que valga". Ha puesto como ejemplo el caso del papa Francisco y otros pontífices que, aunque no eran favoritos, acabaron siendo elegidos. "Así que estoy muy tranquilo", ha asegurado.

