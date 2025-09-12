La gastronomía vasca resuena por el mundo como una de las mejores del mundo. ¿Qué hace que la cocina de Euskadi sea tan especial? El chef vasco Aitor Fernández, de estrella Michelin, en declaraciones recogidas por el diario finés Ilta Sanomat, apunta a los "excelentes ingredientes del País Vasco" como la clave del éxito.

En conversación con el medio, asegura que "tenemos muy buenos veranos, así que todo está creciendo de manera brillante. Lo más importante es que respetamos las estaciones y los ingredientes". Su restaurante, La Palma, en Bilbao, ha recibido varios galardones. Entre ellos, el mejor pintxo de bacalao de 2024.

"En el País Vasco, fomentar la propia cultura alimentaria es muy importante y estamos orgullosos de ello. La proximidad del mar y las montañas también cuentan", asegura Fernández. "Nos encanta la carne y el pescado. Para mí es importante que no se olviden las tradiciones. Combino la cocina nueva y la tradicional", agrega.

Aunque, tal y como él mismo apunta, "el pintxo se come sólo", "las reglas están hechas para romperse". Por ello, Ha diseñado e implementado pintxos que se comen con cuchara y son suficientes para más de dos bocados. Según Fernández, los pintxos se suelen disfrutar "de pie junto a la barra". "Después de un bar, pasas al siguiente para degustar sus creaciones de pintxos", asegura para dar a conocer la tradición vasca en Finlandia.

Por su parte, el chef finés, Matti Romppanen, asegura que la cocina finlandesa y la española tienen muchas similitudes. "En Finlandia, la gente come muchos hongos, así como en España", dice. "Los finlandeses comemos muchas patatas, pero no son lo nuestro. Muchos platos españoles contienen muchas patatas", bromea en sus declaraciones también recogidas por el medio.

El chef español se trasladó a la capital finlandesa para probar la sopa de salmón y reno, y de paso, conocer la gastronomía de ese país, pero, "hubo una cosa que le sorprendió desde bien entrada la mañana", "la rica selección de pan en el desayuno del hotel".